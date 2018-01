Dem Bundespräsidenten die Hand geschüttelt

Torgau. Der Zinnaer Reinhard Keiling – Pfarrer i.R., Gründer des Vereins Seelsorge in Notfällen (SiN) Torgau-Oschatz und Mitbegründer der Notfallseelsorge/KIT Torgau-Oschatz – staunte nicht schlecht, als er den Brief mit der Einladung zum traditionellen Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue öffnete.

„Ich war überrascht und habe mich sehr über die Einladung gefreut“, erinnert sich der 71-Jährige. Empfangen wurden nicht nur Politiker und Amtsträger, sondern auch rund 70 Bürger, die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben. Mit der Einladung sollte ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement gedankt werden.

Bereits am Montag, dem 8. Januar, reisten Reinhard Keiling und seine Frau Johanna im Berliner Ortsteil Tiergarten an. Hier bekamen sie eine ausführliche Schlossbesichtigung geboten und konnten sich auch das neugebaute Bürogebäude, in dem 200 Mitarbeiter arbeiten, ansehen.

„Ich hatte mir das Schloss Bellevue viel größer vorgestellt. Auch die Inneneinrichtung war sehr schlicht gehalten, was ich mit Blick auf manchen Größenwahn in der deutschen Geschichte für sehr angemessen halte. Wir konnten zudem einen Blick in das Arbeitszimmer des Bundespräsidenten werfen.

Doch eigentlich nutzt er dieses nur dafür, Gesprächspartner aus dem In- und Ausland zu empfangen und weniger dafür, hier wirklich zu arbeiten“, erinnert sich Reinhard Keiling an die Führung. Am Tag des Neujahrsempfangs wurde den Begleitpersonen ein Parallelprogramm geboten. Dieses beinhaltete eine Stadtrundfahrt, ein ausgiebiges Essen und die Besichtigung des Bundestages. „Alles war sehr gut organisiert und meine Frau schwärmte von der professionellen Führung.“

Schließlich schüttelte Reinhard Keiling gegen halb 11 dem Bundespräsidenten die Hand. „Ich habe ihn nach Torgau eingeladen, vielleicht zum Tag der Sachsen oder der Landesgartenschau.“ Unter den Gästen waren auch Bundesratspräsident Michael Müller und Kanzlerin Angela Merkel sowie Mitglieder ihres Kabinetts. Im Anschluss an das Defilee der Repräsentanten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens lud der Bundespräsident die 70 Bürger zum gemeinsamen Mittagessen ein.

Das Vier-Gänge-Menü wurde im Großen Saal seines Berliner Amtssitzes eingenommen. Auch der Tischrede von Frank-Walter Steinmeier lauschten die Gäste aufmerksam. Beim anschließenden Kaffeetrinken hatten die Besucher die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Es waren zwei wirklich schöne Tage, die uns hier ermöglicht wurden. Ich bin froh über die Gelegenheit, dabei gewesen sein zu dürfen. Meine Frau und ich werden beide Tage in schöner Erinnerung behalten“, so Reinhard Keiling.