Dienstag, 12. Dezember 2017

Thomas Bochert

Nach der Premiere im Vorjahr fand am Samstagabend zum zweiten Mal in Mahitzschen ein Weihnachtsmarkt statt. Beim gastgebenden Feuerwehr-, Kultur- und Sportverein ging man davon aus, dass es wahrscheinlich einer der kleinsten Weihnachtsmärkte in der Region war.