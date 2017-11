Demnächst stehen Befüllung und Druckprüfung an

Noch bis voraussichtlich 15. Dezember dauern die umfangreichen Arbeiten an der Trinkwasser-Hauptversorgungsleitung DN 500 im Bereich des Süptitzer Weges an.

Torgau. Auf rund 800 m Länge wurde die vorhandene Trinkwassertransportleitung mit einem Close-Fit-Inliner aus PE-HD Rohr saniert. Bau ausführende Firma ist die ARGE Schulze Bau/Ludwig Pfeiffer. Durch die erforderlichen Arbeiten und veränderten Versorgungsbedingungen kann es in der Bauphase zu Druckschwankungen und Braunfärbungen am Trinkwasser kommen. Nach kurzzeitigem Zeitverzug liegen die Bauarbeiten inzwischen wieder im angedachten Zeitfenster.



Derzeit werden durch die Firma Schulze Bau die Leitungsknoten installiert und danach erfolgen in rascher Folge die Befüllung der Leitung mit Wasser, die Druckprüfung und Desinfektion. Das Ergebnis vom Gesundheitsamt wird in der 49. Kalenderwoche erwartet. Geplant ist, dass die Trinkwasserleitung am 7. oder 8. Dezember betriebsbereit ist und dann noch die Straßenbauarbeiten ausgeführt werden.