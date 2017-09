Demo-Planungen vor dem Kanzlerinnen-Besuch

Torgau. Bevor am kommenden Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Marktplatz auftritt, wollen sich die Organisatoren der Gegen-Demo an diesem Sonnabend noch einmal tief in die Augen schauen. Treffpunkt sei 19 Uhr in der Gartengaststätte Mohrrübe, kündigt Sandro Oschkinat an. Sein Name steht unter der Anmeldung für die Kundgebung. Der Vorsitzende des Vereins Spektrum aufrechter Demokraten hat ein Ziel: „Wir wollen uns ordentlich artikulieren. Es soll nicht darum gehen, die Kanzlerin und andere während ihrer Reden zu stören.“ Man könne nicht für sich selbst das Recht zur Meinungsäußerung einfordern, ohne dies anderen zu gewähren.



Natürlich wolle man dennoch lautstark auf sich aufmerksam machen – schließlich gehe es um den Protest gegen die Politik der Bundeskanzlerin. „Aber dafür wollen wir den Raum zwischen den Ansprachen nutzen.“

Und genau das soll im Vorfeld allen deutlich gemacht werden, die sich der Kundgebung anschließen.

Ihren Platz finden die Demonstranten des Spektrums – verstärkt, laut Oschkinat, durch Mitglieder der AfD – im Bereich der Ecke Bäckerstraße/Scheffelstraße/Markt – also genau gegenüber der Bühne, die mit ihrer Rückseite in Richtung Goldener Anker stehen soll.



„Die Teilnehmer unserer Demonstration treffen sich 15 Uhr vor dem Spektrum-Büro in der Schlossstraße 13. Dort werden wir von der Polizei abgeholt und zum Demonstrationsstandort gebracht“, so Sandro Oschkinat. 20 Ordner stelle der Verein als Veranstalter. Geklärt wurden diese Formalien in einem Treffen mit Versammlungsbehörde – Landratsamt – und Polizei. „Ich setzte auch während der Veranstaltung auf eine enge Kooperation mit den Behörden“, will der Audenhainer jeder Eskalation vorbeugen.