Den 1. Platz zementiert

tischtennis. Die Arzberger wollten an die starken Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen, was ihnen letztlich in ihrem Heimspiel gegen Leutzschs siebte Garnitur auch eindrucksvoll gelang. Und das mit einem überlegenen Heimerfolg.

Nach dem Doppel führten die Gastgeber schnell mit 2:1. I. Poser/A. Nowack sowie J. Richter/M. Gaudig siegten mit jeweils 3:0. Nur M. Richter/H. Bartsch unterlagen ihren starken Gegnern.



In den Einzeln gewannen die Arzberger souverän. Nach Gewinnsätzen von Ingo Poser, Andreas Nowack, beiden Richters und Mirko Gaudig stand es schnell 7:1 für die Gastgeber. Nur Henry Bartsch musste seinem Gegner zum Sieg gratulieren. SVA-Kapitän Ingo Poser siegte in seinem zweiten Einzel klar mit 3:0. Teamkollege Andreas Nowack wollte ihm da nicht nachstehen und gewann ebenfalls mit 3:0. Damit war der Sieg perfekt!



Ebenfalls überzeugend siegten im mittleren Paarkreuz Marco und Jerome Richter. Sie ließen ihren Gegnern keine Chance. In den letzten zwei Einzeln im unteren Paarkreuz musste sich der Ex-Torgauer Mirko Gaudig seinem Gegner geschlagen geben. Besser machte es Henry Bartsch mit einem sicheren 3:1 Sieg. Somit stand es am Ende 12:3 für die Arzberger. Der SV Arzberg bleibt somit ungeschlagen in der Tabellenspitze.



Arzberg: I. Poser (2,5), A. Nowack (2,5), M. Richter (2), J. Richter (2,5), M. Gaudig (1,5), H. Bartsch (1)

Aktuelle Tabelle: 01. SV Arzberg 61:15 10:00 02. TTC Großpösna 1968 46:30 8:02 03. LSV Mörtitz 43:32 8:02 04. SV Borsdorf 1990 34:27 6:02 05. TTV 1990 Wurzen II 31:30 4:04 06. SV WBG/Medizin Borna 39:37 4:06 07. TTV Marienb.-Leipzig 29:33 3:05 08. Leutzscher Füchse VII 28:49 2:08 09. SG C. Zetkin Leipzig III 32:61 1:11 10. Leipziger SV Südwest 8:37 0:06



