Den 40. ausgiebig gefeiert

Den 40. Geburtstag kann man schon ordentlich und ausgiebig feiern. So getan von einigen Mitgliedern des SV Strelln/Schöna, die gegen dreiviertel vier in der Früh am Sonntag den Saal der örtlichen Gaststätte „Zum Lindenbaum“ verließen. Ja, in Strelln feiert man die Feste lang, sind doch die Mitglieder des SV Strelln/Schöna bei guter Kondition.

Der Saal war gut gefüllt, als die Festveranstaltung anlässlich 40 Jahre SV Strelln/Schöna am vergangenen Samstag startete. Der Großteil der 98 Vereinsmitglieder, darunter auch ein Teil der Gründungsmitglieder von damals, wie beispielsweise Manfred Junge, Manfred Gerlach oder Günther Schleinitz, nebst Anhang sowie die eingeladenen Sponsoren und Ehrengäste waren gekommen.

Eine Einladung ging auch an den TSV Röcknitz 1953, mit dem sich die Strelln/Schönaer Fußballer ja bekanntermaßen im späten Frühjahr 2017 verehelichten und seit der neuen Spielsaison mit einer gemeinsamen Spielgemeinschaft in der Kreisliga Nordsachsen auf Punktejagd gehen.

Die Röcknitzer Abordnung war beachtlich groß und die Nachbarn bewiesen, dass sie prima feiern können. Die Spielgemeinschaft wird gut mit Leben befüllt. Passt also! Der runde Geburtstag war Anlass genug, dass auch Bürgermeister Peter Klepel den Strelln/Schönaer Sportlern seine Grüße überbrachte, persönlich und mit einer aufmunternden Rede. Zu den Gästen der Festveranstaltung gehörten auch Lutz Herre, der Vizepräsident des Kreissportbundes Nordsachsen, der die Grüße von KSB-Präsidentin Elke Müller nebst des Vorstandes überbrachte.

Vizepräsident Herre bekam gleich von Vereinscheffin Martina Francke, die den Verein seit nunmehr drei Wahlperioden anführt, die Aufgabe übertragen, die verdienstvollen Strelln/Schönaer Sportler und Mitglieder zu ehren und auszuzeichnen. Das Händeschütteln und Überreichen der Auszeichnungen nahm einige Zeit in Anspruch, denn gut 30 Damen und Herren des SV Strelln/Schöna wurden für ihr Engagement und langjähriges Zutun geehrt. Nach den Grußworten, Ansprachen und Auszeichnungen startete der gemütliche Teil und der war dann wie eingangs erwähnt lang.

Das Sport- und Vereinsjahr endet beim SV Strelln/Schöna auch in diesem Jahr wieder sportlich und zwar am 31. Dezember mit dem vor wenigen Jahren wiederbelebten Silvesterlauf (Vormittag). Wenige Tage zuvor geht es beim Traditionsverein noch einmal gesellig zu, denn am 9. Dezember startet die gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Kickern des TSV Röcknitz 1953, und zwar im Epizentrum der Strellner Gemütlichkeit – auf dem Saal der Gaststätte „Zum Lindenbaum“.