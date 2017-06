Den Kredit bei den Fans verspielt

Das Team, in den beiden letzten Saisonspielen von Scaruppe, Tänzer und Wehner gecoacht, sah sich sofort nach Matchbeginn einer drangvoll aufspielenden FSV-Elf gegenüber, die offensichtlich gewillt war, diese traditionelle Begegnung für sich zu entscheiden. Torhüter Krost konnte kurz nach Anpfiff den drangvollen Krostitzer Fröhlich noch am Torschuss hindern, nach knapp zwanzig Minuten aber war auch er machtlos gegen den Schützen, der fast ungehindert durch die Hartenfels-Abwehr dribbeln konnte. Schon hier offenbarte sich die eklatante, über die gesamte Saison bestimmende Abwehrschwäche (106 Gegentore in 29 Spielen!) der Hartenfelser, die sich bei Bettfürs 0:2 erneut und mit bösen Folgen wiederholte.

Hache sorgte zwar kurzzeitig für Hoffnung, als er aus dem Gewühl heraus zum Anschlusstreffer traf, die Freude währte allerdings nur zwei Minuten. Das 1:3 war denn auch die Vorentscheidung in dieser einseitigen Partie, das 1:4 kurz vor der Pause durch Bettfürs (Ex-Hartenfelser) Kopfball, den er unbedrängt erzielen konnte, die Entscheidung. Dass die Hartenfelser selbst kaum Torgefahr entwickeln konnten, lag an ihrem Unvermögen, gefährlich in die Verteidigungszone der Krostitzer eindringen zu können.

An der Strafraumgrenze waren die Torgauer mit ihrem Latein am Ende. So musste Krost in Halbzeit zwei noch einige Male gut reagieren, um die Niederlage in Grenzen zu halten. Die Gäste nahmen im Gefühl des sicheren Sieges das Tempo aus dem Spiel und begnügten sich mit Tor Nummer 5. Die Enttäuschung der Torgauer Fans über diese trostlose Saison zeigt auch die ernüchternd geringe Zuschauerzahl. Zum ersten Heimspiel im August `16 kamen immerhin noch 60 Zuschauer ins Hartenfels-Stadion.

Torgau: Krost; Kaubitzsch, Heuer, Gerlach, Göldner, Wehner, Wedehase (57. Pottecz), Rother (72. Michalari), Tänzer, Hache, Jäckel (61. Lichtenwald); TF: 0:1 Fröhlich (19.), 0:2 Bettfür (22.), 1:2 Hache (25.), 1:3 Pawlowsky (27.), 1:4 Bettfür (39.), 1:5 Geissler (55.); SR: Dastych (Leipzig); ZS: 25