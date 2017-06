Den Pumphut wieder mal gefeiert

Mockrehna. Der Kultur- und Heimatverein Mockrehna lud am Wochenende wieder einmal zum traditionellen Pumphutfest. Ganze 16 Vereine traten beim Beilwerfen gegeneinander an:

Mockrehna. In Mockrehna flogen am Samstag die Beile. Der Kultur- und Heimatverein lud ein zum traditionellen Pumphutfest, welches nun bereits zum dritten Mal nach seiner langen Pause ausgerichtet wurde.

Zwei Tage lange wurde auf dem Festplatz im Mockrehnaer Unterdorf gefeiert, alles rund um den ehemaligen Mockrehnaer Bürger Martin Pumphut. Dieses wurde begonnen mit dem traditionellen Beilwerfen auf den Kirchturm, wie es der Legende nach bereits Pumphut vor 300 Jahren getan hatte. Nur damals vermutlich nicht mit einem Holzbeil. Insgesamt 16 Vereine waren aus Mockrehna und den umliegenden Orten angereist, um an diesem eher extravaganten Sporteregnis teilzunehmen. Auch die Titelverteidiger der vergangenen beiden Jahre, der Mock-rehnaer Tischtennisverein, waren wieder mit am Start und sicherten auch dieses Mal wieder die heiß begehrte Trophäe.

Und auch am Sonntag ging das Fest noch weiter. Hier durfte sich nun jedermann am Beilwerfen versuchen, außerdem sorgte die Blaskapelle Schöna beim musikalischen Frühschoppen für ausgelassene Stimmung. Und am Nachmittag hatten die Gesamtschule sowie der Kindergarten und die Weidenhainer Einradtruppe die „Cornellis“ ein Programm vorbereitet. Abschließend präsentierte der Heimatverein noch seine traditionelle Modenschau.

In diesem Jahr neu mit dabei war zum einen die „Pumphutwunderkiste“, eine Losbude mit bunten Sachpreisen, bei der jedes Los gewinnen konnte. Und die Indianer und Siedler hatten sich in diesem Jahr ebenfalls die Ehre gegeben und beim Pumphutfest ihr Zelt aufgeschlagen.