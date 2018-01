Den Sack zugebunden

Mit voller Punktzahl haben sich die Torgauer B-Knaben endgültig für die Endrunde qualifiziert. Nach der weiten und langen Fahrt nach Niesky stand nun Görlitz auf dem Routenplaner für die Torgauer. Am Ende der Reise waren dann wieder etwas über 400 gefahrene Kilometer, die den Tachostand erhöhten. Doch diese haben sich gelohnt.

HC Niesky – Torgau 1:4 (0:2):

Der bisherige Tabellenzweite gegen den Ersten. Die Elbestädter übernahmen sofort das Kommando und gingen nach vier Minuten durch Leopold Pinta nach feinem Pass von Justus Ritter in Führung. Kurz darauf nutzten die Elbestädter eine ihrer vielen Strafeckenchancen und erhöhten durch Justus Ritter auf 2:0. Das war dann auch der Pausenstand. Kurz nach Wiederanpfiff wuselte sich J. Ritter durch und bediente Ole Romanschek. Dieser schob zum 3:0 ein.

Die Torgauer hatten das Spiel jederzeit im Griff und die gut stehende Abwehr um Lennox Illmann und Felix Szymanski ließ nicht viel zu. Keeper Oskar Weber, der fast arbeitslos war, musste sich einmal geschlagen geben. Kurz darauf und fast mit dem Schlusspfiff erhöhte Leopold Pinta auf 4:1.

Freiberger HTC – Torgau 1:3 (0:1):

Die Freiberger deutlich spielschwächer als die Nieskyer Jungs, was sich leider auch auf die Konzentration, den Biss und vor allem auf die Chancenverwertung auswirkte. Die Torgauer gingen in der ersten Halbzeit nach einer schönen Kombination von Lennox Illmann und Leopold Pinta in Führung. Die zweite Halbzeit brachte noch zwei Tore von L. Pinta und einen Treffer der Freiberger. Somit stand am Ende ein 3:1 für den TSV auf der Anzeigetafel.

Mit den beiden Siegen haben sich die Torgauer vorzeitig für die Endrunde qualifiziert, welche am 11. März in Leuna stattfindet. Vorher ist allerdings noch das letzte Punktspielturnier in Chemnitz zu spielen.

Torgau:

Oskar Weber, Felix Szymanski, Justus Ritter, Jordan Goltz, Leopold Pinta, Lennox Illmann, Ole Romanschek

Aktuelle Tabelle – Vorrunde Gruppe A: