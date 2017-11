Den Sieg großartig erspielt

Handball. Die erste Mannschaft konnte trotz großer Personalnot einen ganz wichtigen Sieg einfahren. Mit einem unbändigen Willen und enormen Einsatz rang sie in der Schlussphase einen schweren Gegner nieder. Die zahlreichen Zuschauer waren total aus dem Häuschen und feierten ihre Mannschaft für diese tolle Leistung.

Von Anfang an entwickelte sich ein spannendes, abwechslungsreiches Spiel.



Beide Mannschaften gingen hohes Tempo und schenkten sich keinen Zentimeter Hallenboden. Die Zwenkauer bestachen mit einer sehr beweglichen Deckungsarbeit und einem enorm starken, dynamischen Angriffsspiel. Bis zur 15. Minute lagen sie meist vorn, führten einmal mit drei Toren (7:4). Doch die Hausherren ließen sich nicht abschütteln, blieben stets in Reichweite und kämpften hervorragend. Angetrieben von M. Eichler und O. Tondok wurden auch schöne Kombinationen erfolgreich abgeschlossen. Nach 19 Minuten gingen die Belgeraner erstmals mit 8:7 in Führung. Doch die Gäste schlugen zurück und spielten weiter auf hohem Niveau. In der 21. Minute lagen sie wieder mit 10:8 vorn.



SVR-Trainer Tondok nahm in dieser Phase einige Umstellungen vor, welche sich als spielentscheidend herausstellen sollten. Im Tor stand nun T. Ringsleben. Und O. Tondok nahm den wurfgewaltigen Rückraumspieler der Gäste aus dem Spiel. Zwar blieben die Zwenkauer im Vorteil, aber man merkte, dass etwas Sand ins Getriebe gekommen war. Die zweiten 30 Minuten sollten die Dramatik im Spielverlauf noch einmal steigern. Die Gäste blieben immer im Vorteil, ließen kaum Schwächen erkennen und führten nach 42 Minuten 19:16. Aber auch hier gaben sich die Belgeraner nicht geschlagen. T. Ringsleben steigerte sich im Zusammenspiel mit seiner Deckung (deutlich aufmerksamer und aggressiver als zuletzt) mehr und mehr, hielt viele schwere Bälle und setzte die schnellen Läufer Tondok, Brode, Rosner in Szene. Den Gästen merkte man nun aber mehr und mehr die Manndeckung an, auch Kraft bzw. Konzentration ließen nach.



Jetzt spielten sich die Rolandstädter, angetrieben von ihrem lautstarken Publikum, in einen Rausch. T. Brode verwandelte die Siebenmeter eiskalt, P. Rosner netzte unmögliche Dinger von der Außenposition ein und O. Tondok nutzte die Lücken in Zwenkaus Deckung zu herrlichen Toren. Riesenjubel, als die Gastgeber in der 52. Minute zum 22:22 ausglichen und kurz danach mit 23:22 in Führung gingen. Bis zur 57. Minute bauten sie diese auf 25:22 aus. Doch Zwenkau gab sich nicht geschlagen und verkürzte auf 24:25. Den folgenden Siebenmeter hielt T. Ringsleben in großer Manier und die Halle stand endgültig Kopf. Eiskalt nutzten die Belgeraner die Schlussminuten und warfen noch einen klaren Erfolg heraus.

Belgern: N. Illmer/T. Ringsleben; C. Klengler (1), T. Brode (7/3), Tho. Haase (3), R. Müller (1), O. Tondok (7/1), P. Rosner (7), M. Eichler (1), A. Vogel (1)

Ergebnisse:

SV Regis-Breitingen – Bornaer HV 09 II 23:26,

SV Roland Belgern – SG Germania Zwenkau 28:24

Turbine Leipzig II – BSG Chemie Leipzig 16:25