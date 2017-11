Den Sieg noch aus der Hand gegeben

Kegelsport. Im letzten Spiel der Hinrunde mussten die SSV-Damen nach Leipzig zum USC. Auf der nicht einfach zu bespielenden Bahn wollten sie den Schwung vom letzten Heimsieg mitnehmen und visierten einen Auswärtserfolg an. Doch einige Torgauerinnen hatten Probleme mit den Bahnverhältnissen. Das Starterpaar des SSV bildeten Kerstin Lade und Melanie Zimpel. Während M. Zimpel drei Bahnen gegen Marion Damm (473 Holz) gewann und mit 499 Holz den MP für Torgau holte, musste sich K. Lade gegen Gerlinde Rost auf allen Bahnen geschlagen geben (468:421 Holz). Damit MP für Leipzig. Damit stand es 1:1, wobei die Gastgeber mit 21 Holz führten.

Im SSV-Mittelpaar kamen Beatrice Jittler und Katja Kolbe zum Einsatz. B. Jittler gewann drei Bahnen gegen Angelika Tänzer (461), kam auf 478 Holz und holte den MP für Torgau. K. Kolbe gewann und verlor zwei Bahnen gegen Renate Engelhardt (503). Da sie aber mit 514 Holz einen neuen Bahnrekord für U18-Spielerinnen aufstellte, holte sie den MP für Torgau. Torgau führte mit 3:1 Punkten und hatte in der Gesamtholzahl sieben Holz plus.

Es lag an Silvana Ochelka und Diana Kadura, dem Schlusspaar des SSV, den Vorsprung mit ins Ziel zu nehmen. S. Ochelka konnte bei ihrem Spiel aber nur eine Bahn gegen Heidi Schiemenz (495) gewinnen und der MP ging an den Gastgeber. D. Kadura gewann zwar zwei Bahnen gegen Brigitte Kublik, doch da ihre Gegnerin auf 511 Holz und die Torgauerin auf 510 Holz kam, musste sie sich mit einem Holz geschlagen geben und der MP wurde den Leipzigerinnen gut geschrieben. Da die Leipzigerinnen auch im Gesamtergebnis – 2911:2899 Holz – gewannen, gingen die beiden letzten Mannschaftspunkte auch an sie und die Torgauerinnen mussten sich knapp geschlagen geben.

Ergebnisse: Deutzen – Eilenburg 5:3; Nerchau – Trebsen 6:2; spielfrei – KV Eilenburg