Den Spaß an der Bewegung fördern

Torgau. Die Begeisterung von Gerd Langer spricht Bände. Der Sportkoordinator der sächsischen Bildungsagentur ist zu Gast beim traditionellen Weihnachtsschwimmen des Förderschulzentrums an der Promenade. Alljährlich richtet die Schule dieses Schwimmturnier aus und lädt dazu die Torgauer Schulen aus der Umgebung mit ein. Genauer gesagt die Schulen, welche ihren Förderschwerpunkt auf die sogenannte „geistige Entwicklung“, also die Arbeit mit geistig behinderten Kindern legen.



Begonnen hat das ganze vor 19 Jahren, erinnert sich die Sportlehrerin Silke Saase. Mit ihrer ehemaligen Kollegin Anita Otto rief sie die Veranstaltung ins Leben, um die Schulen aus der Region zusammenzubringen, gemeinsam Spaß an der Bewegung zu haben. Und dieser Gedanke steht auch heute noch im Vordergrund. Saase ist nach wie vor Lehrerin an der Förderschule und organisiert, mittlerweile mit Kollege Markus Neustadt, Jahr für Jahr fleißig das traditionelle Schwimmen. Anita Otto ist mittlerweile im Ruhestand. Trotzdem lässt sie es nicht nehmen, zu helfen wo sie kann. Und so stand sie am gestrigen Vormittag mit einem Mikrofon am Beckenrand und fungierte als Ansagerin. „Das besondere bei unserer Veranstaltung ist einfach der Charakter,“ beschreibt es Silke Saase treffend. „Es ist nicht so straff, zack zack zack, sondern der Spaß steht im Vordergrund. Es ist einfach etwas besonderes, wenn die Kinder hier zusammenkommen und sich untereinander unterhalten, anstatt immer nur von ihrem Lehrer etwas erzählt zu bekommen.“



„Ein gewisser Ehrgeiz gehört für viele jedoch trotzdem noch dazu“, fügt die Schulleiterin Conny Majatschek hinzu. „Schließlich gibt es ja auch Urkunden und eine richtige Siegerehrung.“ Sie war noch nie vorher bei einem Weihnachtsschwimmen mit dabei, ist dies doch ihr erstes Jahr als Schulleiterin des Torgauer Förderschulzentrums. Was sie für die Vorbereitung des Weihnachtsschwimmen beigesteuert hat, ist schnell erzählt: „Eigentlich gar nicht so viel.“ Freudestrahlend fügt sie hinzu: „Das ist ein sehr autonomes Baby, das kann ich fast vollständig aus der Hand geben.“ Sie ist lediglich für den offiziellen Teil wie die Eröffnung, das Unterschreiben der Urkunden sowie die Siegerehrung zuständig. „Das Aushängeschild sozusagen.“



Mit dabei beim Weihnachtsschwimmen waren dieses Jahr insgesamt sechs Schulen. Neben dem Förderschulzentrum an der Promenade nahmen auch jeweils eine Schule aus Grimma, Eilenburg und Wurzen sowie die Lindenhof- und die Martin-Schule aus Leipzig teil. Insgesamt 36 Schüler maßen sich im Aquavita in den Disziplinen Brust, Rücken, Kraul und Freistil. Das große Highlight zum Schluss war die Staffel. Hier konnten noch einmal alle Schüler der verschiedenen Förderschulen gegeneinander antreten.