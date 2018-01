Den Spagat zwischen Trend und Tradition meistern

Er leitet den hiesigen Firmenstandort, der sich nach millionenschweren Investitionen in mehr als zwei Jahrzehnten zu einer der modernsten Tischkultur-Produktionsstätten in der hart umkämpften Keramikbranche entwickelt hat.

2018 feiert das international agierende Unternehmen mit Sitz in Mettlach (Saarland) sein 270-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum legt Villeroy & Boch nun ein echtes Juwel neu auf. Es ist „Alt Luxemburg“, das erste Dekor, das in der Villeroy & Boch-Chronik im Jahr 1768 vermerkt ist. 20 Jahre nach der Firmengründung wurde es kreiert von der Manufaktur Jean-François Boch et Frères.

Im Rokkoko hatte das Geschirr mit seinen feinen blauen Blütenzweigen auf weißem Grund vor allem die Tafeln der gehobenen Gesellschaft geziert, sich aber über alle Zeiten hinweg auch als Evergreen behauptet. Jetzt kommt es als „Vieux Luxembourg Brindille“ daher, mit unverkennbarer Herkunft und dennoch etwas anders. PR-Managerin Simone Struve beschreibt es wie folgt: „Die neue Kollektion greift die einzelnen zarten Elemente des historischen Vorbildes auf, die mal kräftig blau auf strahlendem Weiß oder auch in umgekehrter Farbstellung erscheinen.“ Die Tassen, Schalen und andere Teile werden in Torgau gefertigt und am Standort Merzig bei Mettlach mit dem Dekor versehen.

Diese Kollektion ist eine von zahlreichen Neuheiten, die das Unternehmen in wenigen Tagen ab 9. Februar auf der internationalen Frühjahrsmesse „Ambiente“ in Frankfurt/Main vorstellen wird. 4440 Aussteller aus 90 Ländern werden erwartet, und Villeroy & Boch feiert im Jahr des 270-jährigen Bestehens zugleich seinen 50. Auftritt auf dieser weltgrößten Konsumgüterschau. „Wir haben also allen Grund zu feiern, und die Kollegen aus Torgau tragen maßgeblich zum diesjährigen Erfolg bei“, bekundet Simone Struve. Die Messe-Präsentation auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird nicht zu übersehen sein. „Feeling at home – wherever you are“ („Zuhause sein, wo immer Sie sind“), lautet das Motto.

Es spiegelt ein Lebensgefühl wider, das die Porzelliner von Villeroy & Boch mit ihren Produkten konsequent zu vermitteln suchen. „Porzellan ist ein Kulturgut. Wir hoffen, dass all das, was wir im vergangenen Jahr entwickelt haben, sowohl Stammkunden als auch neue Kunden neugierig macht und zum Kauf anregt“, sagt Randolf Maaß. Dafür haben die Designer und Produktmanager auch sehr aktuelle Trends aufgegriffen, zum Beispiel mit dem Konzept Modern Dining, das ab dem Sommer in den Fachhandel kommen soll. Die Mettlacher Firmenzentrale vermeldet: „Die neue Kollektion steht für den gesunden Genuss auch unterwegs. Urbaner Lifestyle bringt uns in Bewegung. Und so, wie in den eigenen vier Wänden, besteht auch unterwegs der Wunsch nach gesundem Essen und Nachhaltigkeit.“

Da selbstgemachte Salate und Smoothies im Trend sind, will Villeroy & Boch die Frühstückspause oder das Mittagessen unterwegs zum Vergnügen machen und fertigt dafür Schalen, Bowls und To-Go-Becher – praktisch und edel zugleich.

Und: „Backen bleibt Trend“, so versichert Simone Struve. Sie erläutert: „Cupcakes, Muffins oder Crumbles, aber auch traditionelle Kuchen, Torten und feine Tartes haben ihre Fans.

Deshalb steht die neue Kollektion Clever Baking für professionellen Backspaß zuhause. Die Artikel sind vielfach verwendbar und überraschen durch clevere Details.“ Welche zum Beispiel? Die PR-Expertin gibt schmunzelnd preis: „Unser Star ist eine keramische Gugelhupfform, die auch im sächsischen Werk gefertigt wird. In der Form versteckt sich ein Messbecher. Oder: Kuchenplatten mit Fuß können zu tollen Etageren übereinander arrangiert werden.“ Wer sich dafür interessiert, dem sei verraten, dass diese Neuheit ab Mai im Fachhandel erhältlich ist.

Werkleiter Randolf Maaß über Investitionen und Ausbildung

Torgau. Seit zehn Jahren leitet Randolf Maaß den Torgauer Firmenstandort von Villeroy & Boch. Die TZ sprach mit ihm über bisherige und künftige Entwicklungen.

TZ: Herr Maaß, spätestens seit 2010, als zehn Tassen-Druckgussanlagen zur vollautomatisierten Fertigung von symmetrischen und asymmetrischen Tassen installiert wurden, ist Torgau in der Fachwelt als einer der innovativsten und modernsten Standorte der Keramikproduktion bekannt. Wie wird man diesem Image auch künftig gerecht?

R. Maaß: Mit kontinuierlich geplanten Investitionen, zum Beispiel in diesem Jahr in die modernste verfügbare Druckgusspresse. Sie stellt den derzeitigen Höchststand der Technik in dieser Formgebungstechnologie dar. Wir investieren generell in die Werterhaltung der Produktionsanlagen und streben dabei, gemäß unserer Firmenphilosophie, Energieeffizienz und eine Optimierung des Umweltschutzes an. Außerdem hat die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze für uns zentrale Bedeutung.

Welchen Stellenwert hat Torgau innerhalb von Villeroy & Boch?

Das Werk an der Elbe wurde mittels der eben erwähnten Technik zum Kompetenzzentrum Druckguss ausgebaut. Das allein macht deutlich, wie fest Torgau im Firmenkonzept verankert ist. Insgesamt arbeiten an beiden Produktionsstandorten, dem Stammwerk in Merzig und in Torgau, derzeit 388 Mitarbeiter, in Torgau etwas weniger als die Hälfte.

Was macht die Marke Villeroy & Boch für Großkunden so attraktiv?

Ich denke, ein wichtiger Punkt ist die Flexibilität unserer Produktion. Die Herstellungsprozesse in Torgau und Merzig sind im Bereich Tischkultur so untereinander abgestimmt, dass wir sehr schnell flexibel agieren und hier wie dort dieselben Serien produzieren können. Damit werden wir über den gesamten Umfang hinweg allerhöchsten Ansprüchen gerecht.

Modernste Technik braucht auch gut ausgebildete Fachkräfte. Wie kümmert sich das Unternehmen um Nachwuchs?

Das ist ein ganz zentrales Thema. Wir agieren schon, lange bevor Lehrverträge unterschrieben werden. So arbeiten wir über einen Kooperationsvertrag mit der Oberschule Nordwest zusammen, um die Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten und sie speziell auch für unseren Betrieb zu interessieren. Darüber hinaus sind wir generell offen für Schüler- und Studentenpraktika. Und: Die praktische Ausbildung übernehmen wir im eigenen Haus. In der Theorie arbeiten wir mit den Berufsschulen in Delitzsch und Meißen zusammen.

Welche Ausbildungsberufe werden aktuell angeboten?

Je eine Stelle in den Berufsbildern Industriekeramiker/in Fachrichtung Verfahrenstechnik, und Mechatroniker/in.

Welche Voraussetzungen sind dafür notwendig?

Mindestens ein Realschulabschluss mit sehr guten bis befriedigenden Noten in naturwissenschaftlichen Fächern. Auch handwerkliches Geschick, Sorgfalt, vor allem aber Neugierde, die keramische Produktion kennenzulernen.

Bis wann sollten die Bewerbungen geschrieben sein?

Bis zum 28. Februar und direkt an das Werk in der Torgauer Hafenstraße 2 – 4 senden. Wer Fragen hat, kann sich unter Tel. 03421 740234 an Frau Rohr wenden.