Den Staffelstab in Staupitz weitergereicht

Staupitz. Nach dem entsprechenden Rechenschaftsbericht des Wehrleiters, Kamerad Manfred Rad, über die geleisteten Ausbildungsdienste, die bewältigten Einsätze und die Unterstützung der dörflichen Gemeinschaft, entspann sich eine lebhafte Diskussion über die zukünftige technische Ausrüstung der Wehr, Ausstattung mit Dienstbekleidung, Durchführung von Grundlehrgängen und die Schaffung von Löschwasserbrunnen im Ort.



Ordnungsamtsleiterin Anke Eckert als Vertreterin der Stadtverwaltung Torgau und Gemeindewehrleiter Thomas Richter blieben keine Antwort schuldig, baten aber um Verständnis, nicht alle Probleme kurzfristig lösen zu können und nahmen sich die entsprechenden Notizen mit an ihre Arbeitsplätze. Gleichzeitig dankten sie den Kameradinnen und Kameraden ausdrücklich für deren ehrenamtliches Engagement und wünschten sich eine weiterhin so gute Zusammenarbeit – auch im Hinblick auf die anstehenden Großereignisse – zum Wohle und zur Sicherheit aller Torgauer Bürger. Höhepunkt dieser Hauptversammlung – neben der Ehrung und Auszeichnung der Kameraden Enrico Kuntzsch und Maik Böhme für jeweils zehn Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr – war aber zweifelsohne die Neuwahl der Wehrleitung der Ortsfeuerwehr Staupitz.



Wehrleiter Manfred Rad gab nach mehr als 42 Jahren den Staffelstab weiter und die Kameradinnen und Kameraden wählten Axel Klobe zum Nachfolger. Fabian Böhme wurde in der Funktion des stellvertretenden Wehrleiters bestätigt und die Kameraden Alexander Meinhardt, Maik Böhme und Manfred Rad wurden in den Ortsfeuerwehrausschuss gewählt.



Sichtlich gerührt nahm Manfred Rad den Dank seiner Mannschaft, der Stadtverwaltung sowie des Gemeindewehrleiters für die vielen Jahre ehrenamtlichen Engagements an der Spitze der Wehr entgegen. In seinem Schlusswort versicherte er seinen Kameraden, auch weiterhin aktiv in der Wehr mitzuarbeiten, bedankte sich für die Anerkennung und wünschte der Wehr eine weiterhin gute Entwicklung.