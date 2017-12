Den Tabellenführer fast schon besiegt

Hockey . Sieg und Niederlage für die Torgauer. In die so genannte Welthauptstadt der Homöopathie, nämlich nach Köthen, führte die Torgauer A Knaben der 3. Spieltag der aktuellen Hallensaison. Mit den Mannschaften aus Köthen und Dresden warteten zwei ganz unterschiedliche Gegner auf die Blau-Weißen.

Köthen – Torgau 1:3.

Der Cöthener HC besteht hauptsächlich aus Spielern des jüngeren Jahrgangs (Knaben B). Doch einfach zu besiegen ist diese junge, technisch bereits versierte Mannschaft nicht und schon gar nicht im Vorbeigehen. Die Elbestädter nutzten ihre körperlichen Vorteile aus und setzten den Gegner unter Druck. Nach fünf Minuten und zuvor zwei vergebenen Chancen markierte Philipp Zembol nach Zuspiel von Theo Manthey die Führung. Kurz vor der Pause traf dann Julius Ritter nach einer Strafecke zum 2:0. In der zweiten Spielhälfte wuselten die kleinen Köthener öfters gekonnt durch die Blau-Weiße Abwehr und wurden mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 belohnt. Nun hatten die Gastgeber mit ihrem schnellen und direkten Kombinationsspiel Oberwasser und das Spiel schien zu kippen. Doch nach einer schönen Passfolge von Julius Ritter über Philipp Zembol zu Tim Zimmermann machte dieser mit dem Treffer zum 3:1 den Sack zu.

Dresden – Torgau 4:3.

Nachdem die Torgauer im Hinspiel in Torgau unglücklich das Unentschieden aus der Hand gegeben hatten, wollten sie in Köthenl gegen den Tabellenführer nun punkten. Die Blau-Weißen begannen aggressiv und hielten die Dresdner vom eigenen Schusskreis fern. Nach einem feinen Doppelpass zwischen Arthur Nitz und Philipp Zembol traf Ph. Zembol zur 1:0 Führung. Leider versäumten die TSV-Spieler ihre Überlegenheit in der ersten Spielhälfte in Tore umzumünzen. Leopold Pinta erhöhte nach einem langen Passe von Fynn Ebert auf 2:0. Doch die Dresdner antworteten mit dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause.

In der 4. Minute nach Wiederanpfiff glich der ESV nach einem Fehler im Torgauer Mittelfeld zum 2:2 aus. Das TSV-Team hatte danach noch einige gute Spielzüge und ging durch einen Rückhandschlenzer von Justus Ritter wieder in Führung. Die Landeshauptstädter spielten nun offensiver, was den Torgauern nicht behagte. Nach einem Stockschlag im TSV-Kreis pfiff der Schiedsrichter Siebenmeter für Dresden. Der Tabellenführer nutzte die Chance zum Ausgleich und erzielte auch noch den Siegtreffer zum 4:3. Interessant: Der Tabellenführer kassierte vier seiner fünf Gegentore von den Torgauern. Am 2. Advent, sprich am Sonntag, steht in Liebertwolkwitz nun das 4. Punktspielturnier an, ehe es in die Weihnachtspause geht.

Torgau: Kevin Schindler, Julius Ritter, Arthur Nitz, Phillip Zembol, Fynn Ebert, Tim Zimmermann, Theo Manthey, Leopold Pinta, Justus Ritter