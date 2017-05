Den Titel nicht zurückgeholt

Kegeln. Im diesjährigen Turnier um den Audi-Cup wetteiferten vier Seniorenmannschaften um die begehrte Trophäe. Mit je fünf Spielern pro Mannschaft traten Lok Wülknitz, Lok Döbeln, Fortschritt Oschatz und Gastgeber Torgau an, wobei das schlechteste Einzelergebnis je Mannschaft gestrichen wurde. Die Hausherren, die 1. Seniorenmannschaft des SSV Torgau, hatten bislang zwölf Turniere für sich entscheiden können und nur im Vorjahr gegen den heutigen Pokalverteidiger Lok Wülknitz den Kürzeren gezogen.



In diesem Jahr sollte eigentlich die Erfolgsserie auch weitergehen, doch ein sehr stark aufspielenden Schlussstarter der Wülknitzer machte den Torgauern einen Strich durch die Rechnung. Anfangsstarter D. Ryll (426 Holz) konnte sein Team gegen den Wülknitzer M. Hilse (406 Holz) in Führung bringen. In Durchgang zwei erspielte K. Günther 415 Holz und büßte gegen E. Polinski (426 Holz) etwas ein, aber die Führung blieb für Torgau.



Die anderen Teams hatten nach der Hälfte des Turniers keine reellen Chancen mehr auf den Pokalsieg. Im 3. Durchgang konnten die Gastgeber mit W. Haase (430 Holz) den Vorsprung wieder ausbauen, da der Wülknitzer G. Peglow (415 Holz) nicht mithalten konnte. Mit einem leichten Vorsprung von 25 Holz nahm in Durchgang vier P. Reichard sein Spiel auf. Mit einer sehr starken 1. Bahn (239 Holz) konnte er zwischenzeitlich den Vorsprung sogar noch ausbauen.



Die 2. Bahn verlief für den Torgauer Schlussstarter mehr als unglücklich, denn mit 442 Holz verließ er als Torgaus Bester die Bahn und konnte trotzdem den erhofften Turniersieg nicht einfahren. Der Wülknitzer Schlussmann F. Heyer spielte sich auf der letzten Bahn in ein Spielrausch und erzielte sagenhafte 478 Holz. So blieb der Pokal wieder nicht beim SSV Torgau, sondern wie im Vorjahr bei Lok Wülknitz .



Unter sehr guten Rahmenbedingungen wurden die Mannschaften und die besten Spieler der einzelnen Mannschaften mit Urkunden und kleinen Präsent geehrt. Ein großes Dankeschön auch an den Sportkameraden Jürgen Pabst sowie auch an Herrn Fritzsch vom Autohaus am Husarenpark für ihre sehr gute Organisationstätigkeit.

SSV Torgau: W. Handtke (380), D. Ryll (427) K. Günther (415) W. Haase(430 ) P. Reichard (442)



Endstand:

1. Lok Wülknitz 1723

2. SSV 1952 Torgau 1714

3. Lok Döbeln 1619

4. Fortschritt Oschat 1496