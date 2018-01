Den Torgauern klebte das Pech an der Kugel

Im ersten Spiel des Jahres 2018 musste die SSV-Mannschaft zum BSC Motor nach Rochlitz. Im Hinspiel erspielten sich die gastgebenden Torgauer einen 6:2-Heimsieg. Da man in der Saison 2016/2017 auch in Rochlitz siegen konnte, waren die Torgauer guten Mutes auch diesmal wieder die Punkte aus Rochlitz zu entführen. Doch der Gastgeber hatte an diesem Tag das bessere Kegelglück auf seiner Seite.



Ralf Marks und Max Kolbe eröffneten das Spiel der Torgauer. R. Marks konnte gegen Wolfgang Hofmann nur die erste Bahn gewinnen. Hofmann steigerte sich dann von Bahn zu Bahn und holte mit 539:461 Holz den Mannschaftspunkt (MP) für Rochlitz. M. Kolbe spielt gegen Thomas Koste und gewann die ersten beiden Bahnen. Danach kam der Rochlitzer besser ins Spiel und gewann die letzten beiden Bahnen. Da Koste auf seine bisherige Heimbestleistung von 537 Holz kam, ging der MP ebenfalls an Rochlitz, da Kolbe nur auf 513 Holz kam. Nach dem ersten Durchgang führten die Gastgeber mit 2:0 und dies bei einer Plus in der Gesamtkegelzahl von 102 Holz.



Das Mittelpaar der Torgauer war mit Uwe Langbein und Tobias Hanke besetzt. Sie spielten gegen Frank Nitsche und Robert Richter. U. Langbein gewann die ersten beiden Bahnen gegen Nitsche. Danach verlor er den Spielfaden. Nitsche entschied die letzten beiden Bahnen für sich und holte mit 498:484 Holz den MP für Rochlitz. SSV-Mannschaftskollege T. Hanke gewann drei Bahnen bei insgesamt 526:506 Holz und ergatterte den ersten MP für die Torgauer.

Mit einem Rückstand von 1:3 und insgesamt 96 Holz ging das Schlusspaar des SSV, Mario Holike und Michael Scheibner, in die Bahnen. Ihre Kontrahenten waren Marcel Berthold und Axel Funk. M. Holike verlor die erste Bahn deutlich, die zweite Bahn unglücklich. Auf der dritten Bahn konnte er sein Spiel siegreich gestalten, verlor dann aber die letzte Bahn mit zwei Holz. Mit einem Gesamtergebnis von 542:536 Holz holte der Rochlitzer den MP. M. Scheibner konnte zwei Bahnen gegen Funk gewinnen. Der Torgauer kam letztlich auf ein Endergebnis von 514:487 Holz und holte den Mannschaftspunkt für den SSV. Die letzten zwei Mannschaftspunkte gingen an die Rochlitzer, da sie die Gesamtholzzahl mit 3109:3034 gewannen und die Partie schlussendlich mit 6:2 siegreich gestalteten.