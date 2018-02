Den Winter vertreiben

Taura. „Leute macht die Türen auf, so fordert es ein alter Brauch. Gebt uns Speck und ein paar Eier – für ’ne kleine Faschingsfeier.“ Mit guter Laune, bunten Kostümen und lauter Musik zogen die rund 20 Freunde und Mitglieder des Kultur- und Sportvereins Taura am Sonntag durch den Ort. Das sogenannte „Bärentreiben“ ist hier seit über 30 Jahren Tradition. Mit dabei sind natürlich auch die Bären. Diese beiden Petze lockten die Dorfbewohner aus ihren Häusern, um mit ihnen zu tanzen.



„Es geht darum, den Winter auszutreiben. Für uns beginnt mit dem Bärentreiben die närrische Saison“, sagt Vorstandsvorsitzende Simone Elschner. Fast an jedem Haus hatten die Bewohner für die Besucher eine Kleinigkeit vorbereitet. So gab es ein Glas Gurken, Wurst, frische Eier, natürlich ein paar leckere Getränke und auch ein paar Taler. Mit einem großen Schild mit der Aufschrift „Straßenzoll“ hielten sie die vorbeifahrenden Fahrzeuge an. Eine kleine Spende wurde auch hier für die Erlaubnis zum Weiterfahren gegeben. Die Einnahmen nutzt der Verein für die Finanzierung des Faschings. Beim Bärentreiben geht es weniger darum, die Bären zu den Häusern zu führen. Viel mehr sind die Treiber dafür da, die Kinder zu verjagen, die sich einen Spaß daraus machen, den Trupp zu ärgern. „Ich bin fix und fertig“, sagt Max Eberlein, einer der Treiber. „Ich bin das erste Mal als Treiber dabei. Früher war ich immer auf der anderen Seite. Es macht wahnsinnig Spaß. Die Kinder aus dem Dorf machen gut mit. Sie sind aber auch ganz schön schnell, sodass wir sie nicht oft erwischt haben“, sagt er lachend.



So wurde es ihnen trotz kühlen Temperaturen nicht kalt. Frieren kannte Stefanie Weiße am Sonntag auch nicht. Sie stecket in einem der Bärenkostüme. Seit drei Jahren spielt sie diese Rolle. „Tanzen, Tanzen, Tanzen. Das ist einfach toll. Man sieht auf der Runde Leute, die man das ganze Jahr über nicht sieht. Sie machen den Spaß alle super mit und schwingen mit mir gern das Tanzbein. Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft ist hier einfach großartig.“ Gehalten wurde am Sonntag auch bei Günter Kramer, der seinen Keller für die Narren geöffnet hatte. Lautstark wurde ihm ein Ständchen zu seinem 71. Geburtstag geboten. „An einigen Stationen ist jedes Jahr eine kleine Stärkung für uns vorbereitet. An einer gibt es Fettbemmen mit Gurken, an einer weiteren Kaffee und Kuchen. Zur Mittagszeit kamen wir ins Vereingebäude zurück, wo bereits ein Mittagessen auf uns wartete. Und auch im Anschluss haben die Freunde des Kultur- und Sportvereins noch ein paar schöne Stunden gemeinsam verbracht“, so die Vorsitzende. Zur Stärkung gab es Gyros. Gegrillte Insektenlarven vom Vereinsmitglied Alfons Kluge waren dabei eine Delikatesse, die bei dem ein oder anderen ein wenig Überwindung abverlangte. „Es war wieder ein gelungenes Bärentreiben und wir freuen uns auf nächstes Jahr“, sagt Simone Elschner.



Der Faschingsabend in Taura beginnt am 24. Februar um 20 Uhr. Für den Kinder- und Rentnerfasching am 25. Februar ist um 15 Uhr Startschuss. Hier wird das schönste Kostüm prämiert. Alle Veranstaltungen finden in der Gaststätte „Zur schönen Buche“ statt.

