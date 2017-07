Den alten Wappen auf der Spur

Klitzschen/Cottbus. Er ist in der Geschichte zuhause. Das Forschen ist für ihn Stress und Stressabbau in einem. Und deshalb praktiziert er dieses Hobby eigentlich auch schon sein ganzes Leben lang. Die Rede ist von Friedwerd Messow, einem ehemaligen Gärtner aus Cottbus.Wie ein Cottbusser Historiker seinen Weg in die Torgauer Zeitung gefunden hat? Ganz einfach. Er kümmert sich seit über einem Jahrzehnt um die Erforschung der Geschichte der Klitzschener Kirche.



„Es war so um das Jahr 2000 herum, als ich das erste Mal mit dem Dörfchen Klitzschen in Kontakt gekommen bin“, erzählt der 80-Jährige. Damals war er bei der Hochzeit der Tochter eines guten Freundes in Torgau zu Besuch und habe so dann auch Klitzschen kennengelernt. „Eben diese Tochter war nämlich in Klitzschen die Pfarrerin. Und als ich dann das erste Mal diesen Ort und die Kirche entdeckt habe, da war ich komplett fasziniert.“ Besonders angetan hat es ihm dabei die Empore mit zahlreichen historischen Wappen, um dessen Erforschung er sich in den zurückliegenden 17 Jahren gekümmert hat.



Zwar beschäftigt sich Friedwerd Messow bereits sein ganzes Leben lang mit dem Erforschen historischer Wappen und dergleichen, Klitzschen war jedoch für den Rentener trotzdem eine Premiere, hatte er sich doch vorher noch nie in Nordsachsen auf Forschungstour begegeben. „Eigentlich habe ich mich die ganze Zeit nur um die Lausitz gekümmert und dort historische Nachrichten gesammelt.“ Als er dann nach Klitzschen kam, stand er erst einmal vor einer großen Herausforderung: „Ich war und bin nach wie vor ein riesengroßer Laie im Bereich der Kunstgeschichte. Eigentlich habe ich gedacht, ich komme hierher und bekomme von irgendjemand Unterstützung, der mir beim Zusammenstellen der Nachrichten hier unter die Arme greift.“ Doch auf die musste er erst einmal verzichten und sich selber in die Recherche der alten Wappen stürzen. Unter großem Zeitaufwand arbeitete sich Messow Schritt für Schritt durch die Familiengeschichten, die hinter den Wappen steckte und brachte so immer weiter Licht ins Dunkel der Geschichte der Klitzschener Kirche.



Eine besondere Herausforderung war dabei ein Grabstein, direkt vor der Kirche. Hier wollte Messow unbedingt erfahren, wer unter diesem Grabstein bestattet ist. Außer zwei Wappen auf dem Sockel gab es jedoch keine konkreten Hinweise. „Ich habe mich durch die verschiedenste Archive gewühlt, allerdings ohne einen Hinweis auf diese Wappen. Und dann, dann habe ich von der Pfarrerin durch Zufall den entscheidenden Hinweis bekommen.“ Diese machte Messow nämlich auf das Kruzifix in der Kirche aufmerksam, auf dessen Rückseite ein Name eingraviert war: Golz. „Ich habe dann direkt angefangen, nach diesem zu forschen und siehe da, er hat tatsächlich mit dem Wappen auf Grabstein übereingestimmt.“ Das war in der letzten Woche und der Stolz über diese Entdeckung steht Friedwerd Messow immer noch im Gesicht geschrieben.



An die 17 Jahre hat Friedwerd Messow nun in mehreren Etappen in der Kirche geforscht. Immer zwischen Cottbus und Klitzschen pendelnd. Nun ist das Ende in greifbarer Nähe. Im Herbst soll eine Broschüre herausgegeben werden, die die Ergebnisse von Messows Arbeit in Bild und Schrift zusammenfasst. Nur ein Rätsel ist noch nicht gelöst und bereitet dem Hobbyhistoriker Kopfzerbrechen. „Dieses Bild vom Klitzschener Gut ist das einzige, bei dem ich immer noch ratlos bin“, erklärt Messow und zeigt eine Kopie des Gemäldes, welches aus dem Jahr 1923 stammt und lediglich mit den Initialen I. H. signiert ist. „Wenn ich das noch herausbekomme, von wem dieses Bild stammt, dann bin ich restlos glücklich.“



Doch auch, wenn in dieses letzte Rätsel kein Licht mehr ins Dunkel gebracht werden kann, steht für Friedwerd Messow fest: nach Klitzschen ist Schluss. „Ich bin jetzt 80 Jahre alt, habe meine ganzes Leben lang mit diesem Hobby verbracht und jetzt ist es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Nicht, dass ich mich jetzt nochmal eines Themas annehme und am Ende stellt sich heraus, dass das nochmal 20 Jahre in Anspruch nimmt." Dabei sei es gar nicht die Kraft, die ihm sein Hobby raubt, sondern vielmehr Zeit und Geld. „Wenn man immer von Cottbus nach Klitzschen und wieder zurück fahren, dort unterkommen und auch noch fotografieren muss, da kommt schon einiges zusammen." Gerade Letzteres, die Fotos, sind dabei ein nicht außer Acht zu lassender Bestandteil. Denn Messow fotografiert noch analog. Weder Computer noch Smartphone nennt der Rentner sein Eigen. Texte werden auf Schreibmaschine geschrieben, Fotos ganz klassisch entwickelt. Er ist eben noch von der alten Schule.



Apropos Schule. Bereits in Schulzeiten war Friedwerd Messow absoluter Historienfan. „Das muss in der 6. oder 7. Klasse gewesen sein, da war bei uns in der Klasse unser Dorfkantor", schildert der gebürtige Lübbener. „Und der hat uns von der Vergangenheit erzählt, aber so richtig. Das war so spannend, ich war direkt angesteckt. Gute Lehrer sind einfach nur unbezahlbar." Auch bei ihm wurde schon des Öfteren versucht, ihn für den Lehrerberuf zu begeistern. Ohne Erfolg. „Ich habe einfach keinerlei pädagogischen Fähigkeiten."