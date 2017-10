Der Biber ist zurück an der Elbe

Ende September veranstaltete die Landesgruppe Sachsen den diesjährigen Tag der Reservisten in Aue, in dessen Rahmen der Staffelstab zum Internationalen Reservisten-Vielseitigkeitswettkampf „ELBEBIBER“ übergeben wurde. Aus den Händen von Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl übernahm Tilo Schroth in Vertretung für dessen Torgauer Pendant den Staffelstab. Der Wettkampf wird vom 4. bis 6. Mai 2018 stattfinden. Fortsetzung findet die Zusammenarbeit dann beim Tag der Sachsen vom 7. bis 9. September 2018, in dessen Rahmen der „Tag der Reservisten“ zeitgleich ausgerichtet wird. Mittelpunkt wird dabei die sogenannte „Blaulichtmeile“ sein, auf der sich neben den Reservisten auch Bundeswehr, THW, DRK, Polizei und weitere Blaulicht-Kräfte präsentieren werden.