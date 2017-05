Der Blick auf das große Finale

Es ist soweit! Heute Abend startet das Finale um den TZ-Bärenpokal der Männer. In dem stehen sich Seriensieger SV Frisch-Auf und der FSV Wacker gegenüber. Zuvor – Anpfiff 18 Uhr – Endspiel Kreispokal der B-Junioren (Dommitzscher SV – FSV Krostitz).

Wenn am heutigen Mittwochabend das Schiedsrichtergespann Matthias Wüste, Sebastian Haut und Frank Pöckelmann die Mannschaften auf den Rasen des Torgauer Hafenstadions führt, das Flutlicht brennt und viele Zuschauer vor Ort sind, wird wieder das alljährliche Finale um den TZ-Bärenpokal angepfiffen. In diesem Jahr stehen sich, oh Wunder, Serienpokalsieger Doberschütz-Mockrehna und Wacker Dahlen gegenüber.

Die von Thomas Patommel trainierte Elf von der B 87 schaffte zum vierten Mal in Serie den Sprung ins Endspiel, ist quasi Stammgast im Hafenstadion. Nach drei Erfolgen seit 2014 gehen langsam die Superlative aus, um ihre Leistung zu würdigen. Für die Wackeren aus der Heide- und Dahlestadt ist das besondere, mit einem Europapokalspiel vergleichbare Flair absolutes Neuland. Ihre Vorfreude ist riesengroß, ihre Motivation spricht Bände, den Pokal mit nach Hause zu nehmen und einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte zu feiern. SV Frisch-Auf-Trainer Thomas Patommel sprach in Sachen Abläufen vor dem Endspiel „fast schon von Routine“ bei den Seinen.

Er sieht beide Kontrahenten auf Augenhöhe und die Chancen bei 50:50. „Allerdings glaube ich, dass die Nervosität auf Seiten der Dahlener liegt: Meine Spieler wissen Bescheid über die Umstände, lassen sich nicht vom Rahmen des Finales und dem Flutlicht blenden.“ Wacker-Coach Enrico Ueberschär zeigte sich von der Champions-League-Anstoßzeit ein wenig überrascht: „Ich hoffe, dass meine Spieler nicht allzu nervös sind und weiche Knie bekommen. Das ist der große Vorteil für Doberschütz-Mockrehna, weil sie die Gegebenheiten kennen.“ Patommel schaffte vor Saisonbeginn das Kunststück, zehn Spielerabgänge zu kompensieren. In Dahlen schwimmt man zurzeit auf einer Euphoriewelle. In der Rückrunden-Tabelle rangiert der FSV Wacker auf Rang zwei.

Möglich wurden die Erfolge durch Trainer Enrico Ueberschär, der die Geschicke an der Seitenlinie erst seit der Winterpause leitet und schon seine Handschrift – aus einer sicheren Deckung agierend – zum Tragen brachte. Die letzten vier Partien gewannen die Dahlener allesamt zu null.

„Für meine Mannschaft ist der Finaleinzug nach vielen Jahren der sportlichen Durststrecke eine Riesensache und eine Chance zugleich, in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen zu werden“, erklärte Enrico Ueberschär. „Ich werde meine Spieler entsprechend pushen. Ein Finale hat keinen Favoriten, weil es – logischerweise – einen Sieger und Verlierer geben wird. Sicherlich spielen die Tagesform und das Abstreifen der Nervosität eine große Rolle.

Es ist meine Aufgabe, meiner Mannschaft die Angst und den Respekt zu nehmen.“ Die Doberschütz-Mockrehnaer tankten in den letzten Wochen ebenfalls Selbstvertrauen: In Radefeld und gegen Glesien gelangen jeweils 2:1-Siege. Sie sind vorbereitet, zum nächsten Coup auszuholen. Allerdings werden die Dahlener alles daran setzen, um einen neuerlichen Triumph zu verhindern.

Sie wollen selbst den Pokal in den Abendhimmel recken, die Sekt- und Bierdusche zelebrieren. „Ich erwarte ein hoffentlich faires Spiel auf Augenhöhe, wir freuen uns drauf“, so Ueberschär abschließend. „Wir möchten unseren super Lauf in der zweiten Halbserie krönen.“ Fehlen wird Timmy Weber, der sich im letzten Spiel in Wermsdorf (1:0) schwer verletzte. „Beide haben sich bis ins Finale vorgekämpft, eine Favoritenrolle kann ich nicht vergeben. Ich glaube, dass die Tagesform entscheidet. Wir sind bereit und gewappnet, ein großes Spiel zu liefern.“, so Ueberschär.

Anstoß: heute Abend um 20.45 Uhr im Torgauer Hafenstadion

Der Weg ins Finale:

1. Runde:

beide Freilose

2. Runde:

Dob.-Mockrehna II – Doberschütz-Mockrehna I 1:9

Mügeln/Ablaß – Wacker Dahlen 1:3

3. Runde:

Zschortau – Doberschütz-Mockrehna 0:5;

Hartenfels Torgau II – Wacker Dahlen 2:4

Viertelfinale:

Doberschütz-Mockrehna – Eilenburg II 3:1

SG Naundorf/Zschepplin –Wacker Dahlen 2:3 n. V.

Halbfinale:

Schenkenberg – Doberschütz-Mockrehna 1:2

SV Laußig –Wacker Dahlen 0:2