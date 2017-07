Der Erfolg war oft Nebensache

Vereinsleben. Jungs, wie die Zeit vergeht! Klitzschens Ortsvorsteher Olaf Zenker brachte es in seinem prägnanten Grußwort an die Besucher der Festveranstaltung „50 Jahre Fußball beim SV Klitzschen 1920“ am Samstagabend auf den Punkt: „Aus den Fußballern von damals sind alte Knaben geworden.“ Und etliche der heute alten Knaben kamen Samstagabend.



Klitzschens Fußballsport nimmt in der Chronik des kleines Ortes vor den Toren Torgaus zwar nur einen kleinen Teil ein, aber über diese fünf Jahrzehnte gibt es viel zu berichten. Und wer über den Klitzschener Fußball von einst plaudert, der kann schnell die Zeit verquatschen. Klitzschens organisierte Fußballbewegung ist eine besondere. Zwar waren die Klitzschener nie sonderlich erfolgreich, sie gehörten zumeist zu den Punktelieferanten der Liga, waren für ihre Gegner in Sachen Torausbeute willkommene Gegner, denn da hingehend waren die Torgauer, Schildauer oder aber Mockrehnaer und Eilenburger Kicker zumeist erfolg- und siegreicher.



Doch dafür pflegten die Kämpen von damals und die der jüngeren Klitzschener Generation einen großartigen Gemeinschaftssinn. So verlor man gemeinsam, feierte aber Niederlagen, Vereinsfeste, Geburtstage und besondere Anlässe gemeinsam und dann zumeist meisterlich und ausgiebig wie auch ausschweifend. Die Klitzschener Fußballer waren stets eine große Familie. Viel übrig geblieben ist davon leider nicht. Die Goldenen Jahre, die Pionierzeit, als der Platz angelegt, die erste Umkleidekabine, die ersten Waschschüsseln zugelegt wurden, sind längst

vorüber. Leider!



Und dies bedauern Leute wie Heinz Pleines, der am 19. Mai 1967 im Gasthof Mehnert zusammen mit einer Handvoll Klitzschener, die gern aktiv Fußball spielen wollten, aber zumeist gar keine fußballerische Ausbildung besaßen, die Abteilung gründeten. Technische Fertigkeiten am Ball und die taktische Umsetzung im Spiel waren den Kickern von damals kaum geläufig. Was zählten war der gute Mannschaftsgeist und das großartige Wir-Gefühl. Denn der Erfolg spielte bei den SVK-Bolzern oftmals eine Nebenrolle. Und so brachten es die Klitzschener Fußballer auf nunmehr 50 Jahre und überstanden dabei auch jene Jahre, in denen es gar keinen Übungs- und Spielbetrieb gab, so wie etwa auch die aktuelle Situation, in der in Klitzschen lediglich Alte- Herren-Fußball gespielt wird.

Rico Petersohn (52 Jahre), Vorsitzender des Vereins, gab einen tollen geschichtlichen Abriss, der für viele Schmunzler unter den Besuchern im Festzelt sorgte.



Nachdem auch Bürgermeister Peter Klepel sein Grußwort an die Fußball spielende Klitzschener Bevölkerung und deren Anhängerschaft richtete, brachte es Ortsvorsteher Olaf Zenker mit einer großartigen Rede auf den Punkt. Er sprach davon, dass Klitzschens Fußballer viel für das gute Miteinander im Dorf und für die Geselligkeit im Ort getan haben. Dafür stehen stellvertretend die berühmten „Drei Heinze“ – Heinz Pleines, Heinz Schmidt und Heinz Angermann. Doch auch Siegfried Kullas, Henning und Ullrich Otto, Willi Kanitz oder aber Dietmar Kasubke, Eckhard Baumbach, Wolfgang Hanschke, Frank Weinberger oder die Spieler der jüngeren Generation wie etwa Udo Michael, Peter Wabnitz, Bodo Meier, Winfried „Bolde“ Kirsch, Sven Höll und später dann wie Matthias Hiemer, Torsten Freymuth, Uwe Leisker und Karsten Brömme stehen fest in Verbindung mit dem aktiven Klitzschener Fußballsport.



Der SV Klitzschen 1920 hat heute rund 35 Vereinsmitglieder in den vier Abteilungen Laufsport, Allgemeine Sportgruppe, Volleyball und Fußball. Am aktivsten sind die Laufsportler um Henning Otto, Willi Kanitz, Sven Zschiesche und Mike Richter. Ortsvorsteher Zenker meinte mit einem Augenzwinkern: „Zwar sind unsere Klitzschener Fußballer nicht mal mehr in der Kreisklasse, dafür laufen unsere Läufer aber allesamt in der Oberliga!“