Der Fachkräftemangel war das große Thema

Der Torgauer Ost-West Verein zur Förderung internationaler Wirtschaftskontakte konnte am 21. und 22. September die nunmehr 42. Kooperationsbörse mit Vertretern kleiner und mittlerer Betriebe aus Deutschland und solchen aus einigen Ost-EU-Ländern durchführen.

Die nebenstehende Statistik zu dieser Unternehmerbörse gibt Auskunft über Herkunftsland, Anzahl und Struktur der Teilnehmerfirmen, die im Torgauer Rathaus die Kontaktgespräche führten. Folgende Betriebe aus Torgau sowie aus dem Landkreis Nordsachsen nahmen an der internationalen Unternehmerbörse teil: AVANCIS GmbH, Torgauer Maschinenbau, Höft GmbH, OPTICONSULT International, Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, Schulz Systemtechnik GmbH, Softwareberatung Jaenisch Torgau und die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig.

Die Durchführung der Kooperationsbörse stand ganz im Zeichen einer grenz-

überschreitenden Netzwerkarbeit. Es ging dabei um die Anbahnung von Geschäftskontakten in das nahe gelegene Ausland und ebenso um die Verbesserung der Auftragslage zwischen den deutschen Teilnehmerfirmen. Fest steht: Der Austausch von echten Informationen schafft letztendlich Wachstum. Kontaktgespräche dienen dem Erkennen von Perspektiven in den Betrieben. Wir wissen, dass es gerade für kleinere Untenehmen schon herausfordernd ist, den Fuß in das Auslandsgeschäft zu bekommen. Es ist auch nicht jeder Betrieb geeignet, sich deutlich entfernt oder sogar international aufzustellen. Die internationalen Branchenvertreter aus den Sparten Metallbearbeitung, Stahlbau, Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik und Elektronik sowie alternative Energien sahen wiederum die jeweilige Fertigung in den Einzelgesprächen vordergründig behandelt, weil gerade im betrieblichen Produktionsbereich wirksame und unmittelbare Resultate zu erzielen sind.

Doch ein weiteres Bedürfnis war bei den Kontaktgesprächen offenbar geworden. Während dieser Börse rückte das in Deutschland bestehende Problem des hohen Fachkräftebedarfs mit in das Zentrum der Befindlichkeiten. Die diesjährige Torgauer Unternehmerbörse entwickelte sich zu einer Gelegenheit, gemeinsame Lösungen auf dem Feld des immer offenkundiger werdenden Mangels an Fachkräften zu diskutieren. Das Stichwort war hierbei „Fachkräfte-Überlassung“.

Was wird aktuell gesucht? (eine Auswahl)

– Im Maschinen- und Anlagenbau, solche Arbeitnehmer mit 2D – und 3D-Kenntnissen sowie Konstrukteure, Statik-Berechner und vor allem Schweißer, Anlagenmonteure und Fachkräfte für Metallbearbeitung,

– Logistikplaner,

– Entwicklungsingenieure auf den Gebieten Energieerzeugung, -speicherung

und –nutzung,

– IT-Fachkräfte: Web, Webserver, Spezialisten für Datenbanken,

– IT-Fachkräfte: Digitalisierung im Alltag des Bürgers und Anderes mehr.

Eine sich während des Börsengeschehens spontan gebildete „Fachkräfte-Runde“ brachte die Problemlage auf den Punkt. Die deutsche Forschungs- und Bildungspolitik war und ist bis jetzt nicht in der Lage, den Mangel an Technik-Facharbeitern und Ingenieuren zu beseitigen. So ergab es sich, dass bereits zu dieser Börse in Torgau polnische und deutsche Personaldienstleister angereist waren, um ihr Arbeitskräfteangebot vorzulegen und dieses zu erläutern. Zu registrieren war, dass bei vielen deutschen Firmenvertretern ein echter Bedarf bestand, Möglichkeiten und Konditionen für die Fachkräfte-Überlassung aufgezeigt zu erhalten.

INFO:

An der internationalen Unternehmerbörse Ost-West nahmen 38 Firmenvertreter aus 6 Ländern teil. Vertreten waren Unternehmen aus Deutschland, Tschechien, Polen, Slowakei, Ukraine und Rumänien.

Eine Übersicht nach Ländern und Anzahl der anwesenden Unternehmer geordnet hat folgendes Aussehen: Deutschland (D) 22, Tschechien (CZ) 2, Polen (PL) 5, Slowakei (SK) 6, Ukraine (UA) 2 und Rumänien (RO) 1.

Die Branchengruppen Stahlbau und Metallverarbeitung war mit 21 Unternehmern besetzt; davon D mit 11, PL mit 3, SK mit 5, RO mit 1 und UA mit 1.

Die Branchengruppe Alternative Energie, Automation und Elektrotechnik waren durch 5 Unternehmer vertreten; davon D mit 3, CZ mit 2. Bei der Branchengruppe Consulting, Dienstleistungen, Banken wurden 12 Vertreter gezählt, davon D mit 8, PL mit 2, UA mit 1 und SK mit 1. Von den Vertretern der ostdeutschen Firmen kamen 18 aus Sachsen, davon wiederum 10 Vertreter aus Betrieben und Institutionen Torgaus und des Landkreises Nordsachsen.