Der Fluch des Erfolgs

Torgau. Dass die Firma Loebner in Torgau das älteste Spielwarengeschäft Deutschlands ihr Eigen nennt, gilt in der Großen Kreisstadt als Allgemeinwissen. Dass Chef Jörg Loebner sein traditionsreiches Haus zu einer megaerfolgreichen Marke im Kosmos des Onlinehandels gemacht, wissen dagegen nicht allzu viele Menschen. Dabei ist es in der Tat beeindruckend, welche Warenberge Tag für Tag in den Lagerräumlichkeiten der Firma umgeschlagen werden. Jetzt, wo das Weihnachtsgeschäft naht, werden diese Berge erfahrungsgemäß noch einmal enorm anwachsen. „Die Zahl unserer Online-Kunden wächst stetig, und sie alle wollen ordentlich betreut werden“, sagt Jörg Loebner. Weil er und sein bestehendes Team diese Aufgabe nicht mehr länger nebenbei erledigen können, sucht das Unternehmen nun dringend Verstärkung. Die anstehenden Aufgaben beschreibt Geschäftsmann Loebner so: „Es geht um die Betreuung unseres Onlinehandels vom Angebot bis zum Abverkauf – außerdem geht es darum Ansprechpartner für unsere Kunden und für die Geschäftsleitung zu sein.“ Ein wichtiger Bestandteil de rAufgabe sei auch die Pflege der internen Programme und der Plattform. Der Torgauer Unternehme ist sich sicher, für diese Aufgabe bald die passende Lösung zu finden. „Wir haben noch viel vor“, sagt er.

Zu finden ist das Jobangebot mit allen Details übrigens auf http://bit.ly/ELJO_Carl_Loebner