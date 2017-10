Der Garten-Guru kommt!

Wenn am 14. Oktober die Pforten der TZ-Messe „Trendwende Dorf“ öffnen, dann werden sicher neben leidenschaftlichen Landwirten, engagierten Ortsvorständen und ambitionierten Neu-Dörflern auch einige Garten-Fans die Veranstaltung besuchen. Ab 11 Uhr wird schließlich ein VOX-Gartenprofi für alle Fragen rund ums heimische Grün zur Verfügung stehen und einem glücklichen Gewinner wertvolle individuelle Vorschläge für sein persönliches Gartenprojekt geben. Seit zwei Wochen können Teilnehmer ihr hilfsbedürftiges Paradies per Bild postalisch, per Facebook oder als E-Mail an gewinn@tz-mediengruppe.de schicken und die Beratung von Ralf Dammasch ergattern. Diesmal gilt also: Je verwahrloster oder uninspirierter desto besser! Nur Mut, liebe Leser!

Mut bewies auch der 1966 geborene Dammasch, als er sich entschied, statt des ursprünglich vorgezeichneten Weges als Koch eine neue Karrierestraße in Richtung Landschaftsgärtnerei einzuschlagen. Er realisierte private Kundenprojekte, konzipierte öffentliche Anlagen neu und plante und gestaltete mit Schülern der Realschule Oppum sogar ihren eigenen Schulgarten. Seit 2007 ist er fester

Bestandteil der VOX-Serie „Ab ins Beet“ gewesen, die die Steilvorlage für das aktuell laufende Format „Die Beetbrüder“ lieferte. Als ruhender Pol und fachlich höchst kompetenter Dritter im Bunde mit den Hobbygärtnern Claus und Ralle begeistert er seither Millionen Fernsehzuschauer in ganz Deutschland. Und auch zuhause kann er die Finger nicht von den Pflanzsteinen, nicht einfach so mal alle viere grade sein lassen. Das eigene Grundstück in Goch ist gute 5000 Quadratmeter groß und mit seiner Themengarten-Struktur auch für neugierige Besucher geöffnet. Nur fürs eigene Auge sind die Gartenkunstanlage, das Amphitheater und die Versteckspieloase für Kinder einfach zu schön. Über seine Inspirationen, Geheimtipps und seine Pläne wird er am 14. Oktober in der Ostelbienhalle Rede und Antwort stehen. Sie sind dazu herzlich willkommen!