Der Generationswechsel wird noch in diesem Jahr vollzogen

Seit vielen Jahren leitet er die Geschicke des Unternehmens, das 1956 gegründet wurde, als Geschäftsführer, prägte wesentlich dessen guten Ruf hinsichtlich des handwerklichen Könnens, der Zuverlässigkeit und der hohen Qualität.

Nun steht ein Generationswechsel zum Ende dieses Jahres an, wobei Gerhard Walczak sich noch nicht zur Ruhe setzt. Sein Sohn Gero (38) wird die Geschäftsleitung übernehmen. Das ist bereits besiegelt. Der gelernte Kaufmann für Groß-und Einzelhandel hat sich während seiner Tätigkeit bei SHT zum Betriebswirt IHK qualifiziert. „Natürlich habe ich bereits Visionen für meine künftige Tätigkeit, doch die will ich erst später vorstellen“, verrät er.

Dienstleister und perfekter Service

„Wir sind für unsere Kunden der direkte Ansprechpartner vor Ort, bieten einen Service an sieben Tagen in der Woche und das rund um die Uhr. Daran halten wir fest. Unter der Rufnummer 03421 745500 sind wir immer zu erreichen“, versichern Gerhard und Gero Walczak. Entsprechende Wartungsverträge sind abgeschlossen, die sich jährlich automatisch verlängern, wenn es der Kunde will. Bei SHT stehen dafür fünf Kundendienstmonteure bereit. Zehn weitere Monteure erledigen sämtliche Reparaturen und Aufträge auch von Privatkunden.

Aktuell ist die Sanierung von Bädern ein wichtiges Betätigungsfeld. Das Stichwort „Barrierefreiheit“ steht dabei im Mittelpunkt der Modernisierung. So hat SHT allein im Jahr 2016 in Torgau und Umgebung 80 Bäder bei Privatkunden und der Torgauer Wohnungsbaugenossenschaft auf den neuesten Stand gebracht. Hausbesitzer und Mieter wissen die Qualität und Fachkompetenz zu schätzen.

Aus- und Weiterbildung

„Ein großes Augenmerk legen wir auf hochqualifiziertes Personal“, versichert Gerhard Walczak. Das beginnt bereits mit der Lehrlingsausbildung. Pro Jahr werden bis zu sechs Ausbildungsplätze angeboten, wobei es immer schwieriger wird, geeignete Bewerber zu finden.

Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK in den Fachrichtungen Sanitär oder Heizung. Die praktische Ausbildung erfolgt im Unternehmen unter der Leitung erfahrener Mitarbeiter, überbetrieblich in Borsdorf. „Wer die Lehre erfolgreich abschließt, hat sehr gute Chancen auf eine Übernahme und eine Festeinstellung bei uns “, versichert Gero Walczak.

Außerdem sichert SHT eine ständige Weiterbildung für seine Mitarbeiter während der Arbeitszeit. Schulungen bei den jeweiligen Herstellern gehören zur Normalität. So sind die Leute von SHT stets auf dem neuesten Stand.

Gefragter und zuverlässiger Partner

Modernste Technologien gehören bei SHT zum Standardprogramm. Dazu zählt beispielsweise der Bau von Neuanlagen im Bereich der erneuerbaren Energien, der Einbau von Wärmepumpen sowie die Errichtung von Blockheizkraftwerken.

Auch vor Großprojekten scheuen die Spezialisten aus Torgau nicht zurück. So haben sie jüngst einen Auftrag im Umfang von circa 1,7 Millionen Euro beim Bau bzw. der Einrichtung von 53 hochwertigen Eigentumswohnungen in Berlin, Nähe Brandenburger Tor, realisiert. Ein weiteres Großprojekt war der Wohnpark in Berlin-Grünau, der unter anderem ein Blockheizkraftwerk sowie eine Nahwärmezentrale beinhaltete.