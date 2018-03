Der Gipfel war die blaue Karte

Am vergangenen Sonntag gastierten die C-Junioren des VfB Torgau beim TSV 1886 Markkleeberg. Diese sind Vorletzter in der Tabelle und in der jüngeren Vergangenheit tat man sich gerade auswärts gegen schwächere Gegner immer sehr schwer.

Handball. (BL/C-Jun.) TSV 1886 Markkleeberg – VfB Torgau 21:40 (11:19). Doch am Wochenende bewiesen die VfB-Fohlen, dass sie in den letzten Wochen reifer und abgeklärter geworden sind.



Von Anfang an war der Angriff „on fire“. Neunzehn erzielte Tore belegen das. Vor allem O. Haedecke und R. Arlt spielten ihre Gegenspieler schwindelig und waren meist nur durch Fouls zu stoppen. Was trotz allem noch nicht ganz so ordentlich funktionierte, war die Abwehrarbeit. Noch immer passierte es, dass gegnerische Spieler nahezu unbehelligt durch die Torgauer Abwehrreihen spazieren konnten. Nicht, dass elf Gegentore zu viel wären, aber die Art und Weise, wie sie zustande kamen, zeigt, wo der Trainingsschwerpunkt demnächst liegen wird.

Doch zurück zum Spiel. P. Baloun bügelte mit einigen tollen Paraden die Fehler seiner Vorderleute oftmals wieder aus, sodass es mit einer deutlichen Führung in die Kabinen ging.



Was in Halbzeit zwei dann geschah, hatten die jungen Torgauer so auch noch nicht erlebt. Reihenweise setzte es Zeitstrafen für den Gegner. Der Gipfel war eine blaue Karte, die wegen Schiedsrichterbeleidigung gegeben wurde. Den Gästen konnte es recht sein. Sie steigerten in Hälfte zwei sogar nochmal ihre Torausbeute. Einundzwanzig Treffer! Auch die beiden Aushilfskreisläufer H. Tomala und M. Weber hatten in Überzahl deutlich mehr Platz und erzielten teils sehenswerte Tore.

Am Ende waren es in Summe deren vierzig. Am morgigen Samstag kommt mit dem HBL Miltitz nun der nächste „leichte“ Gegner in die Sporthalle am Wasserturm. Auch hier sollte ein klarer Sieg das Ziel sein.

Torgau: P. Baloun, P. Schmidt (Tor), J. Zschiesche (7), K.Schaller (5), H. Tomala (4), O. Haedecke (11), C. Hornauer (2), R. Arlt (4), C. Kretzschmar (3), C. Hamann, T. Schenk (1), M. Weber (3)