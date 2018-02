Der Hammer: L. Winkler wirft sich zu Gold

Leichtathletik. Ehemalige Athleten des Sparkassen-Teams des SSV 1952 Torgau waren bei der Hallen-Landesmeisterschaft in Chemnitz zu Gast. Insgesamt vier Torgauer gingen an den Start.

An den Wochenenden vom 27./28. sowie 20./21. Januar wurden in Chemnitz eine ganze Reihe von Hallen-Landesmeisterschaften ausgetragen – die der U18 , U20 sowie Frauen und Männer. Aus der Region Torgau waren die ehemaligen SSV-Athleten Undine Scherzer (Post SV Dresden), Lukas Winkler (LAC Erdgas Chemnitz) Jule und Tim Erdmann, (beide SC DHfK Leipzig) mit von der Partie. Tom Merseburg musste seinen geplanten Start verletzungsbedingt absagen.

Die beste Platzierung erreichte dabei Lukas Winkler (U18). Im Hammerwerfen schleuderte er das 5 kg schwere Arbeitsgerät stolze 46,19 m aus dem Hammerwurfring heraus. Mit der größten Weite des Tages wurde der Neußener neuer Landesmeister im Winterwurf 2018. Im Diskuswerfen klappte es diesmal nicht ganz so gut. Die 1,5 kg schwere Scheibe schlug bei der Weite von 38,29 m (Platz 89 ein.

Jule Erdmann ging vor Wochenfrist über 800 m bei der U18 an den Start. Durch einen Infekt deutlich ausgebremst stand am Ende nur Platz sieben mit 2:34,88 min auf der Habenseite. Am gleichen Wochenende musste Tim Erdmann feststellen, dass sein gerade abgeschlossenes und recht hartes DLV-Trainingslager in Portugal erst einmal Spuren hinterlassen hatte. Über 400 m reichte es bei den Männern ausgepowert mit einer Zeit von 52,36 s ebenfalls nur zu Platz 7.

Eine Woche später mussten dann Jule Erdmann (U18) und Undine Scherzer (U20) zusammen in einem Zeitlauf über die 400 m der U20 auf der Bahn direkt gegeneinander antreten. In einem starken Starterfeld erreichten Sie mit jeweiligen persönlichen Bestleistungen die Plätze neun 62,72s und zehn 64,54 s.