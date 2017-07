Der Kreis verbessert seinen öffentlichen Nahverkehr

Die entsprechenden Finanzierungsunterlagen werden in diesen Tagen beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) eingereicht. „Wir legen nicht an einem bestimmten Datum den Schalter um und sagen, dass jetzt alles besser wird. Für uns ist ,Nordsachsen bewegt‘ vielmehr ein Entwicklungs- und Erprobungsprojekt über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren“, erklärt die zuständige Dezernentin Angelika Stoye. „Das wird ein fließender Prozess, bei dem wir den gesamten Landkreis im Blick haben und bedarfsgerechte Lösungen für die einzelnen Regionen schaffen wollen. Dafür sind noch einige Untersuchungen nötig, da werden wir auch immer wieder nachjustieren müssen.“

Allein das Busnetz in Nordsachsen ist in fünf sogenannte Linienbündel unterteilt, die von fünf Busunternehmen und deren Vertragspartnern bedient werden. Für jedes Bündel gibt es derzeit ein eigenes Rufbussystem, das sich in den Modalitäten von den anderen unterscheidet. Künftig wird es hingegen eine Mobilitätszentrale für alle mit einheitlichen Bedien- und Bestellstandards geben. Auch an digitale Buchungsangebote ist gedacht.

Der Leiter des nordsächsischen Straßenverkehrsamtes, Klaus Huth, sieht drei Säulen, die das Mobilitätsprojekt tragen: „Taktnetz, integrale Taktknoten und intelligente, alternative Bedienformen.“ Die Mitteldeutsche S-Bahn bildet die Achsen, an denen in größeren Städten zentrale Umsteigepunkte geschaffen werden. Dort wiederholt sich die Mehrzahl der Verbindungen in regelmäßigen Abständen zu einprägsamen Uhrzeiten als „Rendezvous-Anschluss“.

Wenn in Torgau beispielsweise die S-Bahn aus Leipzig eintrifft, stehen die Busse dort fünf Minuten vor und nach deren Ankunft bereit, um dann die Fahrgäste in alle Himmelsrichtungen weiter zu befördern. Dadurch ist der Umstieg vom Bus zur Bahn, von der Bahn zum Bus sowie unter allen wartenden Bussen innerhalb kurzer Zeit möglich.

Bereits ab August wird „Nordsachsen bewegt“ zu spüren sein. So werden Dom- mitzsch und Wermsdorf mit je einer neuen PlusBus-Linie angebunden und die bestehende PlusBus-Linie zwischen den Mittelzentren Torgau und Oschatz wird beschleunigt. Zusätzlich wird die Verbindung Torgau – Belgern – Oschatz ausgebaut und zukünftig auch samstags angeboten.

„Im vergangenen Jahr konnten nur etwa 50 Prozent der Bevölkerung in dieser Region von einem höherwertigen ÖPNV-Netz profitieren. Noch in diesem Jahr werden es so schon 70 Prozent sein“, kündigt Landrat Kai Emanuel (parteilos) an, der zugleich ZVNL-Vorsitzender ist und damit einen wachen Blick auf die Entwicklung des Nahverkehrsraumes hat.

Im Einzelnen werden zum 7. August 2017

folgende Verbesserungen umgesetzt:

• Linie 755 (Torgau – Mockrehna – Eilenburg)

In den Schulferien werden zusätzliche Fahrten über Gräfendorf und Wildenhain angeboten. Diese verkehren um 6.01 Uhr ab Gräfendorf nach Mockrehna und um 16.45 Uhr ab Mockrehna nach Gräfendorf.

• Linie 759 (Torgau – Dommitzsch – Greudnitz)

Die Linie 759 wird zum PlusBus aufgewertet. Der neue PlusBus 759 verkehrt von Montag bis Freitag an Schul- und Ferientagen im Stundentakt, an Samstagen sechs mal pro Richtung und an Sonn- und Feiertagen vier mal pro Richtung. In Torgau ist der PlusBus 759 mit der S-Bahn verknüpft, sodass beispielsweise der Leipziger Marktplatz von Dommitzsch mit einmaligem Umstieg erreichbar ist. Insgesamt werden durch die Linie 759 fünf neue Haltestellen bedient. Davon eine in Dommitzsch und vier in Torgau, womit die Torgauer Wohngebiete Sindelfinger Str. und Röhrweg, der Kaufland am Turnierplatzweg und der Brauhauspark direkt angebunden werden. Die Haltestelle „Welsau, Lindenstr.“ wird neu durch die Linie A statt der Linie 759 bedient, wodurch die Linie 759 beschleunigt werden kann.

• Linie 760 (Greudnitz – Lutherstadt Wittenberg)

Von und nach Lutherstadt Wittenberg verkehrt noch bis zum 31. Oktober die Luther-Linie 760, die in Greudnitz mit der Linie 759 verknüpft ist. Es bestehen von Montag bis Samstag je sechs und an Sonn- und Feiertagen je vier durchgehende Fahrten von Torgau nach Lutherstadt Wittenberg und zurück.

• Linie 762 (Belgern – Staritz – Cavertitz/ Strehla)

Zur Anpassung an die erweiterte Linie 764 wurden einige Fahrten der Linie 762 angepasst und es werden zusätzliche Fahrten zwischen Belgern, Wohlau und Cavertitz angeboten.

• Linie 764 (Torgau – Belgern – Oschatz)

Die Linie 764 verkehrt neu zwischen Torgau, Belgern und Oschatz von Montag bis Freitag mindestens alle zwei Stunden und es werden von Torgau nach Belgern und von Oschatz nach Belgern spätere Fahrtmöglichkeiten angeboten. An Samstagen werden zwischen Torgau und Oschatz in beiden Richtungen 3 regelmäßige Fahrten eingerichtet, wodurch auch Olga- nitz an Samstagen erreichbar ist. In Belgern bedient die Linie 764 eine neue Haltestelle „Heinrich-Heine-Str.“ zur besseren Erschließung des angrenzenden Wohngebiets.

• Linie 781 (Torgau – Dahlen – Oschatz)

Die PlusBus-Linie 781 wird beschleunigt, sodass sich die Fahrzeit zwischen Torgau und Oschatz auf unter eine Stunde verkürzt. Am Wochenende bedienen neu alle Fahrten die Gesamtstrecke zwischen Torgau und Oschatz. Neu verkehren alle Fahrten auf dem gleichen Linienweg und weitestgehend im festen Takt, wodurch der Fahrplan der Linie 781 wesentlich verständlicher und einfacher wird. Die Orte Schildau und Ochsensaal werden nicht mehr durch die Linie 781 bedient, sondern durch die neue Linie 785 (Torgau – Schildau – Dahlen).

• Linie 785 (Torgau – Schildau – Dahlen) **neue Linie**

Zur Anbindung von Taura und Sitzenroda an Schildau sowie Ochsensaal an Dahlen wird die neue Linie 785 eingerichtet, welche ebenso für Mitarbeiter und Besucher der Reha-Kliniken in Schmannewitz eine regelmäßige Verbindung zum Dahlener Bahnhof herstellt. Zusätzlich bindet die Linie 785 die Käthe-Kollwitz-Hütte an Stadtzentrum und Bahnhof Dahlen an.

• Linie A (Stadtverkehr Torgau: Markt – Zinna)

Alle Fahrten des Stadtverkehr A in Torgau verkehren neu auf einem einheitlichen Linienweg im Stadtzentrum. Von Zinna kommend wird ab Eilenburger Str. über Bahnhof, Wolffersdorffstr. und Friedrichplatz zum Markt gefahren. Ab Markt fahren die Stadtbusse über Elbstr., Wolffersdorffstr., Bahnhof und Friedrichplatz zur Eilenburger Str. und weiter nach Zinna. Darüber hinaus werden einige Fahrten der Linie A ab Zinna bis Welsau, Lindenstr. verlängert.