Der Schluck aus der Pulle zum Kick mit der Pille

Es ist eine Menge Druck auf dem Kessel. So viel, dass Turnierleiter Falk Zschäbitz mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus landet -– bei einem F-Jugendturnier, bei dem manche Spieler nicht einmal alt genug sind um sich selbst die Schuhe zu binden (die Torgauer Zeitung berichtete). Wer wem in Oschatz in welcher Reihenfolge erst an den Kragen wollte und dann an die Gurgel ging, ist ein Fall für Sport- oder Amtsrichter. Klar ist aber, dass der Nordsächsische Fußballverband (NFV) nicht wegschauen möchte. Eine Idee ist ein mögliches Alkoholverbot.

Lothar Forstner

Für Schiedsrichterobmann Lothar Forstner ist das zumindest ein Ansatz. Alkohol enthemmt und die Hemmschwelle ist das große Problem: „Es wird immer schlimmer“, sagt der 66-Jährige, der seit 1971 Spiele pfeift. So heftig wie heute sei das früher alles nicht gewesen: „Da hat man sich vielleicht mal kurz angepöbelt und danach wieder in die Augen geschaut. Die Gesellschaft verroht, die Leute werden immer aggressiver.“

Meistens blieb es ruhig

Wolfgang Patitz

Ralph Mothes, Geschäftsführer des NFV, muss das zumindest für die laufende Hallensaison relativieren. 26 Jugendturniere gab es im Landkreis. Das ist ein Haufen Holz bei 40 Vereinen, die Nachwuchsmannschaften stellen. 25 Mal ist nichts passiert. Keine Schlägerei, keine Rote Karte. „Das lief alles wunderbar“, sagt Ralph Mothes Aber bei Turnier 26 eskalierte es.

Dass Alkohol ein Beschleuniger war, halten Augenzeugen für unwahrscheinlich. Auch NFV-Präsident Wolfgang Patitz sagt, dass beim Zoff in Oschatz kein Stoff im Spiel war. „Trotzdem gibt der Fall den Anstoß, mit den Vereinen zu reden. Ich habe die Verantwortung, Werte einzuimpfen. Der Sport wird immer emotionaler, da müssen wir uns bewusst machen, was wir unseren Kindern vorleben. Der Großteil der Eltern verhält sich einwandfrei, wir müssen aber alle erreichen. Und dafür brauchen wir die Vereine.“

Verschiedene Ansätze

Nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Baustein wäre da das mögliche Ausschankverbot. Die Meinungen gehen auseinander. So sieht der Jugendleiter des TSV 1862 Schildau keine Notwendigkeit: „Im Jugendbereich habe ich noch nie erlebt, dass Alkohol der Auslöser für Randale war“, sagt Enrico Richter. Norman Wehner sagt dagegen in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des Herrenfußballs beim SC Hartenfels Torgau: „Prinzipiell müssen wir den Ansatz diskutieren. Erwachsene sollten Vorbilder sein.“ Dabei würde er aber das Gespräch dem Verbot vorziehen: „Es geht darum, respektvoll miteinander umzugehen. Hierfür muss man Wege finden.“

Ralph Mothes

Woran es lag, dass die Situation in Oschatz außer Kontrolle geriet? Ein klein wenig hatte der Orkan Friederike die Hand im Spiel. Wegen Sturmschäden fiel die etwas größere Rosentalsporthalle aus. Die Wahl war, entweder die F-Jugend-Kreismeisterschaften abzublasen oder in die Döllnitztalsporthalle umzuziehen. Dort sitzen und stehen die Papas und Mamas direkt am Spielfeldrand. Offensichtlich reicht das schon, um ein Kinder- zum Risikoturnier zu machen.

„Draußen haben wir die Probleme nicht“, sagt Lothar Forstner, der an die vom DFB ins Leben gerufene Fairplay-Liga erinnert. Eine der grundlegenden Regeln: Eltern müssen mindestens 15 Meter Abstand zum Spielfeld einhalten. Die Distanz kühlt runter und schafft andere Perspektiven. Da wird mancher Sportplatzbesuch zum Kaffeekränzchen. Auch Ralph Mothes bekennt sich als Verfechter der Idee. Die Frage ist, wie man das in einer Sporthalle umsetzen kann? „Das ist schwierig.“

Weniger Schiedsrichter

Das Paradoxe: Je kleiner die Kinder, desto größer der Anhang und damit auch das Konfliktpotenzial. Bei den Steppkes schauen Mutter, Vater, Oma und Opa zu. Wächst bei den Jungs dagegen der Flaum auf der Oberlippe, kommt vielleicht nur noch die Freundin oder die, die es mal werden möchte. „In der A-Jugend ist deutlich weniger los“, beobachten sowohl Ralph Mothes als auch Lothar Forstner.

Dieser legt die Stirn in Falten, wenn er die Konsequenzen Schwarz auf Weiß nachlesen kann: „Heute bist du als Schiedsrichter manchmal die ärmste Sau. Ich kann deshalb verstehen, wenn die jungen Leute das nicht mehr machen wollen.“ Die Zahlen dazu: Innerhalb eines Jahres hat der DFB 1200 Schiedsrichter weniger auf der Liste stehen. Und von rund 80 000 vor zehn Jahren waren es zum 20. Juni 2017 nur noch 58 000.

In Nordsachen ist die Lage noch einigermaßen stabil. „Die Vereine sind bestrebt, ihr Soll zu erfüllen“, sagt Lothar Forstner. Ein Indiz: Für den Einssteigerkurs, der am Samstag um 8 Uhr im Sportlerheim in Mockrehna beginnt, haben sich 18 Anwärter angemeldet. In den Jahren zuvor waren es in der Regel 10 bis 12 Nachwuchsleute. Insgesamt gibt es im Landkreis 150 Schiedsrichter. Beim Sächsischen Fußballverband waren zum Halbjahr 2017 3088 Unparteiische gemeldet, davon 107 Frauen und 780 Jungs unter 18 Jahren.

Bierabsatz wichtig für Vereine

Zurück zum Alkohol, oder anders: Weg davon. Auch abseits von Rudelbildung und rauen Tönen würde es Schiri-Obmann Lothar Forstner gerne sehen, dass dieser aus den Jugend-Hallen verschwindet. Auf der anderen Seite gehört das gepflegte Bierchen noch immer irgendwie zum Fußball. Nicht zuletzt zehren auch die Vereine vom Gerstensaft. „Als Ausrichter verdienst du dir über den Verkauf ein bisschen was dazu. Wenn diese Quelle den Vereinen wegbricht, haben wir ein Problem“, sagt Ralph Mothes.

Aus all diese Gründen heißt es handeln, aber nichts überstürzen. Am 4. März geht die Hallensaison mit dem 27. Turnier und der E-Jugend-Kreismeisterschaft in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm zu Ende. Danach will der Nordsächsische Fußballverband Bilanz und Konsequenzen ziehen und spätestens am 13. April bei der Hauptversammlung zu einem zentralen Thema machen Zum schwebenden Verfahren im Fall Zschäbitz wollen sich die Funktionäre vorerst aber nicht äußern.