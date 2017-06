Der Star is(s)t ein heißes Würstchen

Der Startschuss fällt am 24. Juni. Zwischen 10 und 16 Uhr wird dann gebrutzelt was das Zeug hält. Dem Aufruf von Melanie Müller folgten zahlreiche Vereine. Sie machte sich in Deutschland einen Namen, indem sie auf Malle ein Restaurant eröffnete.

In diesem stehen ausschließlich Bratwürste aus deutscher Herkunft auf der Speisekarte. Sie sitzt unter anderem in der Jury, welche die Grillerzeugnisse der Vereine auf das Genauste unter die Lupe nimmt. 7 Vereine treten an und zeigen ihr Bestes. Dem ersten Platz winkt in diesem Jahr ein OBI-Gutschein im Wert von 250€. Der zweite Platz erhält ebenfalls einen OBI-Gutschein in Höhe von 200€. Für Platz Nummer drei hält die Jury einen Gutschein von OBI in Höhe von 150€ bereit.

Die Vereine verkaufen ihre Würste in einem Wettstreit mit dem Ziel des meisten Erlöses. Jeder Verein darf seinen Erlös behalten und damit seine Vereinskasse aufpolieren. Nicht nur das Geld, sondern auch den gestellten Grill, dürfen die Grillmeister mit nach Hause nehmen. Die Grillteams rechnen mit vielen hungrigen Besuchern und hoffen auf Ihre Unterstützung.