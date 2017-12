Der Tag könnte 48 Stunden haben

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Seit fast zehn Jahren erledigt sie die Öffentlichkeitsarbeit beim BKC, kümmert sich um Werbung und Plakate, hält den Kontakt zu anderen Vereinen und sorgt für Fotos bei den Auftritten. Dazu muss sie die Kamera schon mal aus der Hand geben. Denn Christina tanzt auch bei den Funken mit und bedient zudem bei den „Blitzeblauen“ das rollende Schlagzeug. Vorher spielte sie Gitarre und Keyboard. Durch ihren Freund Matthias – ebenfalls eingefleischter Karnevalist und Feuerwehrmann – ist sie ab und an bei Veranstaltungen der Brandschützer dabei, um kleine Aufgaben zu übernehmen. Und aktuell sieht man die junge Frau fast täglich auf dem Torgauer Weihnachtsmarkt hinterm Mützen-Stand.

Hier hilft sie ihrer Mutter beim Verkauf. Bleibt da überhaupt noch Zeit übrig? Auf jeden Fall, muss sogar: Denn die 30-Jährige studiert seit 2014 Medizin, möchte später im Bereich Anästhesie, Notfall- oder Kinder- und Jugendmedizin Fuß fassen. Das könnte aber noch bis 2021 dauern. „Ich habe sieben Jahre auf das Studium warten müssen, weil mein Abi mit 1,7 ein bisschen zu schlecht war“, lächelt sie. Christina Teut hat ein großes Herz für Kinder und macht im Teddybär-Krankenhaus in Leipzig mit. Dort können die Jüngsten ihre Plüschtiere verarzten lassen. Sie hat einen Nebenjob in einer Schönheitsklinik in der Messestadt, überwacht die frisch Operierten. Und dann hat die Zwethauerin, die nun in Beilrode wohnt, noch ein Gewerbe für Fotografie angemeldet: Hochzeitsbilder, Porträts und Eventfotos sind ihr Metier.

Wahnsinnig gern fährt die 30-Jährige nach Bayern, um hier Freunde zu besuchen, die sie in ihrer München-Zeit kennengelernt hat. Denn dies war der erste berufliche Weg nach dem Abi: Sie studierte Event- und Tourismusmanagement, erreichte dazu ein Diplom und bekam einen Bachelor in BWL verliehen. Acht Monate verbrachte die Ostelbierin in Malaga und Malta, bis sie zunächst in der bajuwarischen Landeshauptstadt eine neue Herausforderung fand. „Ich hab in München Veranstaltungen für bis zu 600 Personen organisiert, arbeitete als Standortleiterin bei einer Tagungs- und Eventfirma.

Ein Höhepunkt war später, die World Skills in Leipzig mit vorzubereiten – das ist die WM der Berufe“, erzählt Christina. Weil ihr das liegt, hat sie auch den großen BKC-Karnevalsumzug am 20. Januar „auf dem Tisch“, ist für Einladungen und Abstimmungen zuständig. Fehlt da noch was? Die junge Frau lächelt: „Ja, ich würde ich auch gern wieder Motorrad fahren.“ Dieses Hobby hat sie auf Eis gelegt. Es fehlt einfach die Zeit.