Der Weihnachtsmann tuckerte mit einem Dieselkarren heran

Audenhain. Was sich dann näherte, war kein Schlitten und auch keine Kutsche, sondern ein historisches DDR-Baufahrzeug. Festlich geschmückt tuckerte ein Dieselkarren – früher auch Ameise genannt – immer näher, oben auf der Kanzel der Bärtige. Überraschung gelungen! Auf der Ladefläche türmten sich die Geschenke, die schließlich an die Jüngsten verteilt wurden.



Die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins mit Sybille Kriesten an der Spitze hatten sich wieder viel Mühe gegeben, um am Samstagnachmittag auf dem ehemaligen Schulhof in Audenhain einen zünftigen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Selbstgemachte Waffeln, Kräbbelchen, Glühwein, Kinderpunsch, Steaks und Würstchen gingen weg wie warme Semmeln und für musikalische Unterhaltung sorgte das Schneiderlein Quintett. Die zahlreichen Besucher erlebten wieder ein paar schöne Stunden und für die Kinder war zweifellos der Weihnachtsmann-Besuch der große Höhepunkt des Tages.