Der lange Weg eines Flüchtlings

Torgau. Gewissenhaft beäugt Kaua Mohammad die Etiketten. Seine Aufgabe ist es, die korrekte Auspreisung im Schokoladenregal vorzunehmen. Der junge Syrer macht gerade ein Praktikum im neuen Torgauer Edeka-Markt. Die praktische Arbeit ist ein Teil einer Bildungsmaßnahme des Europäisches Bildungswerkes für Beruf und Gesellschaft (EBG), die den 19-Jährigen für eine Ausbildung hier in Deutschland vorbereiten soll. Nachdem er seine Arbeit erledigt hat, nimmt uns Kaua mit in ein Hinterzimmer des Marktes. Wir – das sind Grit Blume und Doreen Lietz vom EBG, und ich.



Kaua hat sich bereit erklärt, uns zu erzählen, wie er aus seiner Heimat geflüchtet ist. Vor etwas mehr als zwei Jahren war das. Damals war er noch 16. Seine Mutter, erzählt er, hatte entschieden, er solle das Land verlassen. Zusammen mit zwei Brüdern. Insgesamt hat Kaua zehn Geschwister. Doch der Rest sollte in Syrien bleiben, um der Mutter zu helfen, denn der Vater war bereits vor Jahren gestorben.

„Wovor seid ihr denn geflohen?“, fragen wir Kaua. „Sonst hätten wir in den Krieg gemusst“, antwortet er. Weil die Antwort nicht wirklich auf der Hand liegt, fragen wir nach, für wen sie hätten kämpfen müssen. Sie überrascht uns dann aber trotzdem: „Na ja“, sagt Kaua und zuckt mit den Schultern. „Das hängt immer davon ab, wer das Gebiet gerade kontrolliert.“ Wir schauen uns nur verdutzt an. Der junge Mann erklärt dann, wie es läuft. Die Fraktion – egal ob syrische Armee, die Kurden oder der IS – die gerade vor Ort ist, zieht durch die Straßen, fängt die Jugendlichen weg und drückt ihnen Waffen in die Hand. Und dann geht es los. „Ohne Ausbildung an der Waffe, ohne Plan, für wen oder was gekämpft werden soll, ohne zu wissen, wer der Feind ist“, sagt Kaua. Vorneweg, quasi als Kanonenfutter im Häuserkampf. „Auf den Dächern sitzen Aufpasser. Wenn du nicht mitmachst oder auf den Falschen schießt, bist du selber dran.“ Wir wissen nicht so recht, was wir sagen soll, schlucken nur und sehen uns an.



Dann redet Kaua weiter. Er kommt aus der Stadt Qamischli in Nordsyrien, direkt an der Grenze zur Türkei. Damals wie heute haben dort die Kurden das sagen. Kaua ist auch Kurde, trotzdem war es seiner Familie nicht wert, die eigenen Kinder in den Krieg zu schicken. Einen Krieg für einen unabhängigen kurdischen Staat. Einen Krieg, der nach Stand der Dinge nicht zu gewinnen ist. Viele seiner Freunde sind damals freiwillig zur Armee gegangen. Er hat sich jedoch dagegen entschieden, hat noch versucht, sie davon abzuraten. Vergebens. „Viele meiner besten Freunde sind in der Armee gestorben, ich lebe noch.“ Nach außen hin lässt sich Kaua überhaupt nichts anmerken, als er ganz ruhig über all das in recht gutem Deutsch spricht. Innerlich muss er aber unglaublich leiden.



In einer Nacht ging es dann also los. Vom heimischen Wohnblock konnte er die türkische Grenze sehen, es war also nicht weit. Das Risiko erwischt zu werden, bestand natürlich trotzdem. „Damals wurde man nur geschlagen und eingesperrt, wenn man weg wollte“, sagt Kaua. „Heute wird man gleich erschossen.“ In einer größeren Gruppe schaffte er es mit seinen beiden Brüdern sicher bis in die Türkei. Dort schlugen sie sich durch. Willkommen waren sie nicht. Es ging schnurstracks in nordwestliche Richtung. Am besten, ohne dabei irgendwelchen anderen Menschen über den Weg zu laufen. Ohne Essen und Wasser schlugen sie sich durch die Büsche, 30 Stunden querfeldein, ohne Schlaf. „Irgendwann haben wir eine Straße gesehen und sind ihr bis zu den nächsten Häusern gefolgt“, sagt Kaua.

Dort wurden sie von der Polizei aufgegriffen. Nun gibt es Hilfe? Weit gefehlt. „Die waren nicht nett zu uns“, so der junge Mann. „Sie haben uns die Ausweise weggenommen, uns geschlagen. Dann wurde wurde einer meiner Brüder, ich, und ein Cousin, der noch dabei war, von der Gruppe getrennt und in ein Gefängnis gebracht“, schildert er. Einen Tag mussten sie dort bleiben, dann kamen sie in ein Heim. „Zumindest hatten wir ein Dach über dem Kopf und bekamen auch etwas zu Essen.“ Sicher fühlten sie sich dort aber nicht.



Neun Tage später wurden sie an einen anderen Ort gebracht. Über die Grenze, nach Bulgarien. In ein neues Heim, das den Namen schon eher verdiente. Kaua und seine Begleiter richteten sich darauf ein, dort zu bleiben. „Wir haben versucht, die Sprache zu lernen, damit wir Arbeit finden können.“ Doch in Bulgarien gibt es weder Arbeit noch Leute, die einem irgendwie helfen. Sozialhilfe vom Staat, irgendetwas anderes? Auch Fehlanzeige. „Es gab dort keine Unterstützung.“



Zwar hatten Kaua und seine Verwandten eine Aufenthaltsgestattung, aber eine echte Perspektive hatten sie nicht. Also musste die Reise weitergehen. Nach Deutschland. „Wir hatten etwas Geld dabei. In meiner Familie zuhause sind alle Zimmermann. Wir hatten Holz verkauft, um etwas mitnehmen zu können.“

Nach etwa drei Monaten in Bulgarien ging es dann mit dem Auto quer durch Europa bis nach Deutschland. „Wir haben dafür bezahlt“, sagt Kaua. Ganz offensichtlich waren sie an eine Schlepper geraten. Zunächst führte die Reise bis in ein Erstaufnahmelager nach Dortmund. Dort wurde die Familie getrennt. Dann ging es nach Chemnitz in eine Gemeinschaftsunterkunft, von dort weiter nach Delitzsch. Und schließlich nach Torgau. Hier hat er sich mittlerweile eingelebt, Freunde gefunden, Beschäftigungen, einen neuen Lebensinhalt.

Doch fast wäre auch daraus nichts geworden. „Den Brief zur Abschiebung hatte ich bereits bekommen, doch dann gab es noch einen Interviewtermin in Leipzig und ich bekam doch noch eine Duldung“, sagt Kaua erleichtert.



Denn hier will er sein neues Leben verbringen. „Nach Syrien will ich erst wieder zurück, wenn es dort sicher ist.“ Ob das überhaupt irgendwann mal wieder der Fall ist, da zweifelt er dran. „Syrien wird nie wieder so, wie es war.“ Solange sich an der politischen Situation nichts ändert, sagt er, wird nicht mal der Krieg aufhören.

Ziemlich mitgenommen erholen wir uns von Kauas Geschichte. Aber eine Frage ist noch offen: Während andere Flüchtlinge ihre Geschichte verschweigen, hat er sie uns ausführlich erzählt. „Warum ich das mache? Weil ich will, dass meine Freunde wissen, warum ich hier bin und was mir passiert ist. Eigentlich sollten alle Leute wissen, was in Syrien passiert.“



Sagt er, und macht sich dann gleich wieder an die Arbeit. Es warten noch einige Produkte, die neu etikettiert werden müssen.

Anmerkung: Nach seinem Praktikum hat sich Kaua bisher vergeblich auf die Suche nach Arbeit oder einer Ausbildung gemacht. Mehrere Möglichkeiten erwiesen sich jedoch als Sackgasse. Wenn alles gut geht, will er jedoch bald nach Mönchengladbach ziehen und dort arbeiten. Dort lebt einer seiner Brüder. Kontakt nach Hause zu seiner Mutter und dem Rest seiner Familie hält Kaua über Telefon.