Der nächste Trafoturm wird zur Tier-WG

In Dautzschen übergab gestern MITNETZ-Strom den Schlüssel an die Torgauer NABU-Gruppe

Dautzschen. Ein besonderer Hingucker ist die Turmstation in der Dorfstraße 61 nicht, aber auch kein Schandfleck. Für ihr Alter ist sie sogar noch gut erhalten. Denn immerhin hat das zwölf Meter hohe Bauwerk 96 Jahre lang zuverlässig das getan, wofür es im Jahr 1921 gebaut wurde: die Transformatorenstation beherbergt, mit deren Hilfe die 20 000 Volt aus dem Mittelspannungsnetz verteilt und in die haushaltsüblichen 400/230 Volt (Niederspannung) umgewandelt wurde.

Gestern gab es an diesem altehrwürdigen Gemäuer einen Ortstermin, der sein weiteres Schicksal bestimmt hat: Der Turm wurde von MITNETZ Strom gewissermaßen „in Rente“ geschickt. Sämtliche technische Anlagen waren bereits ausgebaut worden. Zu guter Letzt übergaben Silka Keil vom Projektmanagement aus Markkleeberg und Netzbewirtschafter Günter Seydewitz den Schlüssel an Dieter Selter vom NABU-Biberhof in Torgau – inklusive des Einverständnisses des privaten Grundstückseigentümers zur Weiternutzung.

Die Naturschutz-Einrichtung hatte wegen des vogelfreundlichen Standortes nahe der Elbwiesen Interesse bekundet, das Gebäude für Artenschutzmaßnahmen zu nutzen. Der symbolische „Kaufpreis“ von einem Euro wurde dafür gern gezahlt: „Wir bekommen als Bonus sogar noch einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro für notwendige Sanierungskosten. Das ist doch ein guter Tausch“, berichtet Selter freudig.

Mit diesem Geld werde der Turm so umgebaut, dass er von verschiedenem Getier als Rückzugsort aufgesucht würden kann. Im oberen Bereich der Fassade werden Einfluglöcher geschaffen sowie Nistkästen und Brutmöglichkeiten angebracht, veranschaulicht der NABU-Mann. Er und seine Mitstreiter hoffen, dass dieser Umbau unter anderen von Schleiereulen, Fledermäusen, Kleinvögeln, vielleicht sogar von Turmfalken bemerkt wird. In Bodennähe werden zudem noch Öffnungen für Igel und andere Kleinsäuger eingelassen. Das soll nach und nach in den nächsten Monaten geschehen.

Für die Torgauer Naturschützer ist die Umrüstung von nicht mehr benötigten Turmstationen in tierische Wohngemeinschaftshäuser längst kein Neuland mehr. Zuletzt wurde ihnen im Dezember 2016 das Bauwerk in Drebligar übergeben, zuvor die in Sitzenroda, Stehla und Liebersee. „Seit der Jahrtausendwende müssten es 14 Standorte sein, die wir den Torgauern anvertraut haben. Insgesamt sind es 29 dieser Gebäude in Nordsachsen, die von NABU-Gruppen, Kommunen, aber auch von Privatpersonen betreut werden“, erläutert Silka Keil.

Sie verschweigt nicht, dass der Energiedienstleister damit nicht nur eine umweltfreundliche Maßnahme anschiebt, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht Vorteile aus diesem „Pakt“ zieht: „Wenn die Bausubstanz erhaltenswert ist, sparen wir uns die Abrisskosten. Es wäre sonst schade darum. Dafür geben wir gern die 1000 Euro als Starthilfe für den Natur- und Artenschutz“, bekräftigt sie.

Wenige Meter neben der alten Turmstation wurde ein modernes Transformatoren-„Häuschen“ als Ersatzbau errichtet. Ob dieses auch fast ein Jahrhundert überdauern wird?