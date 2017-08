Der neue Deich hat sich schon bewährt

Polbitz. Also genau vor 15 Jahren. Alle 16 Häuser und Grundstücke waren abgesoffen. Teilweise stand das Wasser bis unter die Zimmerdecke in den Wohnungen. Schlimme Fotos machten die Runde. Manche hatten alles verloren. Rund 1,5 Millionen Euro mussten aufgebracht werden, um alle Schäden zu beseitigen. Die Polbitzer profitierten von einer Welle der Hilfsbereitschaft.



Der Ruf der Polbitzer nach besserem Schutz wurde erhört: Die Landestalsperrenverwaltung ließ den ortsnahen Ringdeich erst umfangreich verstärken, Spundwände setzen und eine neue Deichscharte installieren. Danach gab es im August 2009 grünes Licht für einen zweiten Bauabschnitt. Hier wurde ein Deich auf 850 Meter Länge quer über Wiesen- und Ackerland völlig neu gebaut. Kosten allein dafür: rund zwei Millionen Euro. Ziel war, den Ringdeich um Polbitz enger zu fassen. Bei der Flut 2013 hat sich der neue Schutz schon bestens bewährt, obwohl die Wasserstände ähnlich hoch waren. „Wir fühlen uns im Prinzip sicher“, sagt Einwohner Torsten Freche.



Der Förderverein der Kirche habe zum Jubiläum wieder sieben Erinnerungstafeln im Gotteshaus aufgestellt. Offizielle Feierlichkeiten gibt es aber nicht in Polbitz. Insgesamt investierte der Freistaat über 4 Millionen Euro, um das Dorf an der Mündung der Weinske vor künftigen Fluten zu schützen.