Derby-Statistik: Belgern klar vorne

Handball. Das letzte Kreisderby Ende Februar im Vergleich der beiden zweiten Mannschaften ging an die Männer vom SV Roland Belgern. Doch die Historie dieses Duells reicht viel weiter zurück.



Zumindest seit 1976 Steffen Große, Abteilungsleiter beim Roland für die Handballer, Statistik über jedes einzelne Spiel der Handballer aus Belgern führt. Nicht nur Pflichtspiele, sondern auch Turniere und freundschaftliche Aufeinandertreffen aller Belgeraner Mannschaften hat er aufgelistet. Selbstverständlich sind dabei auch alle Derbys gelistet. Große hat alle Duelle zwischen Torgau und Belgern herausgesucht und eine Statistik erstellt. Herausgelassen wurden die zahlreichen Begegnungen bei den unterschiedlichen Turnieren, da dort die Spielzeit nicht über die volle Distanz ging.



Insgesamt sind zwischen dem SV Roland und dem VfB – egal ob erste oder zweite Mannschaften – 65 Spiele absolviert worden. Davon waren 55 Punktspiele, 3 Pokalspiele und 7 Freundschaftsspiele. Von den Punktspielen gewannen die Belgeraner 42, es gab drei Unentschieden und 10 Siege für Torgau. Die Pokalspiele gingen allesamt an die Rolandstädter. Bei den Freundschaftsvergleichen haben eindeutig die Torgauer die Nase vorn. Sie siegten 6 Mal und gaben nur eine Partie verloren.



Den höchsten Belgeraner Erfolg gab es am 26. Januar 1985, als zwischen Traktor Belgern und Lok Torgau ein 34:15 in Züllsdorf gespielt wurde. Der höchste Torgauer Erfolg wurde im Freundschaftsvergleich vom 22. Februar 2003 im Spiel VfB Torgau II und SV Roland Belgern II mit einem 32:22 erzielt.

Am Sonntag, dem 11. Dezember 1977, wurde übrigens ein Punktspiel um 7.45 Uhr in Züllsdorf angepfiffen, heute undenkbar.