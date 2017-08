Des Kaisers neue Ideen

Fussball. Er ist 52 Jahre alt, als Torwart spielte er unter anderem beim Döbelner SC und im Nachwuchs des 1. FC Lokomotive Leipzig, seine letzte Trainerstation war der VfB Leisnig und seit kurzem ist er für die Männermannschaft von Fußball-Kreisligst FSV Oschatz zuständig. Steffen Kaiser übernimmt das Amt von Rainer Schwurack, der dem Verein als Mannschaftsleiter treu bleibt, und möchte das Team nach aufgeregten letzten Jahren wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen. Persönlich hat Kaiser besondere Erinnerungen an Oschatz.

Vor 25 Jahren feierte er in der Döllnitzstadt den Landesliga-Aufstieg mit dem Döbelner SC. „Das werde ich nie vergessen, Oschatz war ein prägender Platz für mich“, erzählt Kaiser, der die Entwicklung des FSV aus der Ferne verfolgte und sagt: „Oschatz war ein Kultverein mit zwei guten Mannschaften. Was in den letzten Jahren passiert ist, kann ich nicht nachvollziehen und nicht beurteilen, aber eine erste Männermannschaft ist ein Aushängeschild für den Verein und für die Stadt, da muss hart gearbeitet werden.“

Damit hat der neue Coach schon begonnen. In den ersten Testspielen zeigten die Ansätze von Kaiser gleich Wirkung, er probierte eine verjüngte Viererkette aus und forcierte das kontrollierte Passspiel statt der langen Bälle in die Spitze. Ein letztes Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt im Kreispokal am 13. August steht auch schon fest. Am kommenden Freitagabend ist das Team beim SV Borna zu Gast.