Der Kobershainer Tim Erdmann hat am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der U18 den dritten Platz über die 800-Meter-Distanz geholt. Der beim SSV 1952 Torgau groß gewordene und nun für den SC DHfK Leipzig startende Athlet konnte in Ulm eine persönliche Bestleistung laufen und kam mit 1:53,73 Minuten ins Ziel. Mehr dazu in Kürze.