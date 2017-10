Die "Beste Häsin" in den Armen

Ein durchaus positives Resümee der 14. Elblandschau können die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Torgau 1882 ziehen: „Es waren weit mehr Gäste hier, als wir angesichts des tollen Herbstausflugwetters erhoffen konnten“, so informierte gestern Chris Pötzsch, neuer Vorsitzender des traditionsreichens Vereins, kurz vor Abschluss der Veranstaltung in der Torgauer Jahnturnhalle.

Unter den Ausstellern wurden sechs Elblandmeister ermittelt – drei für die Rassegeflügel- und drei für die Rassekaninchenzucht. In der letztgenannten Sparte freute sich auch Eckard Becker über diese Auszeichnung. Der langjährige (vorherige) Vorsitzende des Torgauer Kleinzuchtvereins konnte für ein Tier seiner Zwergwidder-Zucht (wildfarben) mit einer Punktzahl von 97,5 sogar die höchste Bewertung „Vorzüglich“ erringen. Zudem wurde das langohrige Widder-Mädchen mit dem Titel „Beste Häsin“ geehrt. Statt an den Siegerlorbeeren zu knabbern, ließ sie sich jedoch viel lieber eine Extra-Kuschelrunde in den Armen von Eckard Becker gefallen.