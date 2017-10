Die 1862er endlich von der Leine gelassen

Volleyball. Endlich geht es für die 1. Damen des TSV 1862 Schildau wieder los! Rückblick: Nachdem die Saison 2016/17 erfolgreich in der Sachsenklasse (5.) beendet wurde, entschieden die TSV-Damen, in der neuen Saison eine Spielklasse niedriger zu spielen, um die Fahrtzeiten zu verkürzen. Durch Schwangerschaften, Ausbildung und Job gibt es ein gewisses Durcheinander um alles unter einen Hut zu bekommen. Umso so mehr freuen sich die Schildauerinnen über vier Neuzugänge für die Saison 2017/18 in der 1. Bezirksliga Leipzig.



Zur Vorbereitung fand ein Trainingslager statt, in dem Kondition, Technik und Teambildung im Mittelpunkt standen. Außerdem wird das Training fortan mit der 2. Schildauer Damenmannschaft zusammen absolviert. Dadurch wurde bisher eine gute Trainingsbeteiligung erreicht, um praxisnahe Spielvarianten zu schaffen.



Pokal: Krostitz – Schildau 1:3. Um noch mehr Spielpraxis zu bekommen, wurde kurzerhand für den Bezirkspokal gemeldet. Als Austragungsort stellte der SV Reudnitz II seine „Legionellenbehaftete Halle“ zur Verfügung. Zuerst ging es gegen den Krostitzer SV I (Bezirksklasse) auf’s Parkett. Schnell waren die ersten Punkte gespielt und die Krostitzer lagen mit 5:1 in Führung. Nun hieß es, endlich das Kribbeln im Bauch zu überwinden und selbst anfangen Volleyball zu spielen. Einfache Spielzüge wurden durch konsequente Angaben unterstützt und so ging Satz eins mit 25:15 an Schildau. Durch „homöopathische Wechsel“ wurde versucht alle mitgereisten Spieler zum Einsatz zu bringen. Satz zwei zeigte, dass die TSV-Mädels souveränen Volleyball spielen können (25:11). Doch wie es immer so ist, wird sich dem Niveau des Gegners angepasst. Und so mussten sich die TSV-Mädels mit 23:25 geschlagen geben. Im vierten Satz wusste die TSV-Sechs wieder zu überzeugen und gewann diesen mit 25:15. Damit stand der Sieg fest.



Reudnitz II – Schildau 2:3. Auf Schildauer Seite wurde weiter bunt gewechselt und es entstand ein spannendes Spiel. Reudnitz zeigte sich durch eine gute Feldabwehr und einfache Leger sehr variabel, sodass die TSV-Damen wachsamer und flexibler arbeiten mussten. Nach 22:25, 25:23 und 25:23 führte Reudnitz mit 2:1. In Satz vier hatten die Schildauerinnen den längeren Atem und gewannen deutlich mit 25:15. Was nun folgte, war ein packender Tie Break mit 5:8- Rückstand für den TSV. Mit Können und guter Kondtion erkämpften sich die Schidauer ein 13:13. Lange Ballwechsel, merkwürdige Schiri-Entscheidungen und gute Blockarbeit führten zum Satz- und Spielgewinn für den TSV – 18:16.

Fazit: Ein gelungener Saisonstart. Und die Nervosität bei den Neuzugängen ist hoffentlich beigelegt.

Zukunft: Spannende Spiele in den nächsten Wochen.



Schildau: S. Eilenberger, C. Koschela, C. Lindner, F. Jäkel, M. Jäkel, L. Kudlak, M. Petzel, M. Rüster, C. Lerche, S. Zirm