Die 5. Liga spielt am August in Torgau

Fussball. Die Meldung knallte gestern in diversen Gazetten und bei dem einen und anderen Radiosender: Der FC International Leipzig trägt seine Heimspiele in der neuen Oberliga-Saison in Torgau aus. Im Torgauer Hafenstadion.



Hintergrund: Die Leipziger fanden in der Messestadt keine Spielstätte für ihre Heimspiele. Die ganze Problematik stellt sich wie folgt dar: Trainieren wird der Oberliga-Süd-Siebte der Saison 2016/ 2017 in Machern, die Punktspiele werden wie gesagt in Torgau austragen. Damit hat der FC Inter in der Serie 2017/2018 nur Auswärtsspiele. Der Vertrag wurde am Mittwoch unterschrieben, so verkündet der FC International auf seiner Facebook-Seite. Über die ganze Sache, die nun seit 24 Stunden fix ist, sprach die TZ mit „Stadionchef“ Bernd Karau:



TZ: Eine Radiomeldung am Donnerstagmorgen lässt die Fußballfans aufhorchen: Der FC International aus Leipzig trägt seine Heimspiele in der neuen Saison in Torgau aus. Ist das so?

B. Karau: Ja, das ist so.



Wie kam es dazu?

Ich wurde von Trainer Heiner Backhaus im April angesprochen, ob man sich vorstellen kann, dass Inter in Torgau ein paar Spiele austragen kann.



Wie und wann wurden Sie kontaktiert?

Wie gesagt, der Erstkontakt erfolgte telefonisch durch Heiner Backhaus. Beim ersten Vor-Ort-Termin konnten sich die Leipziger dann über die hervorragenden Bedingungen im Hafenstadion persönlich ein Bild machen.



Ist das eine vorübergehende Angelegenheit?

Wir haben uns zunächst für die Saison 2017/2018 vereinbart.



Wird der FCI dann vielleicht auch in Torgau trainieren?

Nein, trainiert wird nach meiner Kenntnis im Sportpark Tresenwald in Machern.



Ich gehe davon aus, dass es im Hafenstadion ausreichend Platz gibt, sodass die Leipziger ihr ganzes Equipment deponieren können.

Die Möglichkeit besteht. Das ist ja auch nicht viel – den Spielball und zwei Tornetze bekommen wir unter.



Absolvieren die Leipziger dann auch die Saisonvorbereitung in Torgau?

Bis jetzt ist nur das Spiel gegen Viktoria Berlin am 8. Juli angemeldet.



Alles in allem, ab dem Wochenende 4. bis 6. August bekommen die Torgauer und Fußballfans aus der Region die Oberliga Nordost im Hafenstadion zu sehen.

So ist es!

