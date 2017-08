Die Abstimmung läuft noch bis Donnerstag

Nordsachsen. Aus der Region Torgau befinden sich insgesamt vier im Rennen. Der bislang höchstplatzierte (Stand 7. August) Spielplatz aus Torgaus Umgebung ist die kleine Oase in Staritz. Sie befindet sich mit 1491 Stimmen auf dem 123. Platz. Nur wenige Stimmen dahinter (1340)) ist der „Sicher Spielplatz“ in Roitzsch, er hat den Platz 150 eingenommen. Der Spielplatz „Unter den Linden“ in Torgau ist mit 643 immerhin noch auf Platz 204, der Dorfspielplatz Blumberg lediglich auf dem 287. Platz mit gerade einmal 246 Stimmen.



Um einmal die Dimensionen aufzuzeigen: Spitzenreiter ist momentan der Sinnener Brunnenspielplatz mit 40262 Stimmen. Die 150 Spielplätze, welche die meisten Stimmen bis zum 10. August sammeln konnten, erhalten eine finanzielle Förderung.