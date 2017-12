Die Arbeiten an der B 87 gehen weiter

Nachdem die B 87 zwischen Mockrehna und Torgau wieder für den Verkehr freigegeben ist, wird nun an der Bundesstraße zwischen Zwethau und dem Abzweig B 183 gearbeitet. Dies teilte das Landratsamt Nordsachsen mit.

Auf rund 2,3 km Länge wird die Fahrbahn erneuert. Die Baustrecke beginnt am Ortsausgang Zwethau und endet am Abzweig der B 183 in Richtung Bad Liebenwerda. Die vorhandene beschädigte Asphaltdeckschicht wird abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Nach den Asphaltarbeiten werden das Bankett und eine Fahrbahnmarkierung hergestellt.

Während der geplanten Bauzeit vom 6. Dezember bis zum 19. Dezember kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Baumaßnahme findet unter einer halbseitigen Sperrung mit Umleitungsregelung statt.

Die Maßnahmen werden durch die Straßenmeisterei Torgau betreut. Die Behinderungen während der Arbeiten sollen so gering wie möglich ausfallen. Alle Kraftfahrer und Anlieger werden um ihr Verständnis gebeten.