Die Beckwitzer Feuerwehr lud am Samstag zum traditionellen Schiefpokal-Lauf und zum TGL-Lauf

Sie siegten mit Bestzeit vor den Mannschaften aus Sitzenroda und Audenhain. Die konsequente Nachwuchsarbeit zahlte sich hier aus. Immerhin kann die Beckwitzer Nachwuchsabteilung auf 25 Mitglieder verweisen.

„Wir haben erneut sehr tolle Wettbewerbe erlebt und durften uns über viele Teilnehmer freuen“, bilanzierte Löschmeister Matthias Hirsch, Wehrleiter von Beckwitz. Er und sein Team hatten in den letzten Tagen und am Samstag selbst alles getan, um auf dem Wettkampfgelände „Am Unterteich“ allen Startern beste Bedingungen bieten zu können. Das fand auch eine breite Anerkennung bei den Teilnehmern. Die kämpften sowohl im Nachwuchs als auch im Damen und Herrenbereich um die begehrten „Schiefpokale“.

Dabei gingen nicht nur Mannschaften aus dem Raum Torgau, sondern auch von vielen befreundeten Wehren an den Start. Heiß umkämpft war erneut der TGL-Pokallauf. Die TGL ist eine transportable Feuerwehrpumpe aus DDR-Zeiten. Ein echtes Kultstück. Über ein solches freuen sich nun auch die Beckwitzer. „Dank mehrerer Sponsoren konnten wir uns solch ein Gerät anschaffen“, erklärte Wehrleiter Hirsch. Bis in die Abendstunden dauerten die Wettbewerbe an (Ergebnisse folgen in Kürze). Dann feierten die Teilnehmer zünftig.