Die Blau-Weißen lösen das Ticket für die Zwischenrunde

Hockey. Am vergangenen Sonntag hatten die Jüngsten im Wettspielbetrieb stehenden Torgauer Hockeyspieler ihr zweites Heimturnier in der Vorrunde zur diesjährigen Meisterschaft. Im insgesamt dritten von vier Vorrundenturnieren sollte mit möglichst vielen Punkten die Teilnahme an der Zwischenrunde perfekt gemacht werden. Dabei standen mit dem ESV Dresden und dem Freiberger HC zwei Gegner auf dem Programm, die schon in den ersten Turnieren besiegt werden konnten.

Torgau – Dresden 3:0 (0:0). Zuerst wurden gegen die ESV-Mannschaft aus der Landeshauptstadt die Schläger gekreuzt. Der Gegner war von der Größe und vom Alter her mit den Torgauern vergleichbar.

Beide Mannschaften versuchten ihr Bestes, doch echte Chancen sprangen auf beiden Seiten nicht heraus. Somit stand es zur Pause 0:0. Nach der Pause waren die Blau-Weißen energischer und konnten sich nun einige Torchancen erarbeiten. Durch ein Tor von Tom Kurandt konnte der Gastgeber verdient in Führung gehen. Es folgten dann noch kurz vor Spiel-

ende zwei weitere Treffer durch Paul Lorenz und Jannes Klisch. Endstand in diesem Match 3:0 für den TSV.

Torgau – Freiberg 5:1 (4:1). Gegen die körperlich robusteren Freiberger sollte auch das nächste Match gewonnen werden. Hier zeigten die Blau-Weißen zeitig, wer Herr im Hause ist und gingen schon in der zweiten Spielminute durch Marten Schönert in Führung. Tom Kurandt mit einem verwandelten Penalty und wiederum M. Schönert erhöhten auf 3:0. Der Freiberger HC kam durch einen ebenfalls verwandelten Penalty zum 1:3. Doch Eric Prophet stellte mit seinem Tor zum 4:1 postwendend den alten Abstand wieder her.

Das war dann auch der Halbzeitstand. In der zweiten Spielhälfte konnte Paul Lorenz dann noch zum 5:1 Endstand einschieben.

Eine feine Leistung aller eingesetzten Spieler an diesem Sonntagvormittag! Im Januar findet in Niesky das letzte Vorrundenturnier statt, ehe dann im März die Zwischenrunde ausgetragen wird.

Jetzt ist erst einmal kurze Verschnaufpause für die Torgauer Hockeyspieler bevor es dann im neuen Jahr wieder zu neuen Taten aufgeht.

Torgau: Oskar Weber, Leon Schuster, Eric Prophet, Ole Thielemann, Tom Kurandt, Marten Schönert, Jason Oberländer, Yannik Richter, Jannes Klisch, Wilhelm Gärtner, Paul Lorenz