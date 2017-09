Die Finalisten stehen fest

Auch wenn die Zahl der Bewerbungen mit insgesamt 13 nicht das Maß der vergangenen Auflagen erreichte, fiel die Auswahl nicht leicht. Am Ende haben nun sechs Projekte 1000 Euro sicher und die Chance, diesen Betrag sogar noch auf bis zu 4000 Euro aufzustocken.

Mit dabei sind „Die fröhlichen Akkordeonasse“ aus Audenhain, die unter anderem Instrumente für Mitmachkonzerte anschaffen wollen. Den Sprung ins Finale machte auch der Beckwitzer Verein „Kunterbunt“ – hier geht es um den Kauf von Ausrüstung für die Feste, die der Verein abhält. Der Torgauer Verein Sternenkinder, der sich um Eltern kümmert deren Kinder vor der Geburt verstorben sind, benötigt eine neue Internetseite.

Die Installation von Markisen an der Rosenholzhalle ist das Ziel des SV Arzberg, der ebenfalls ins Finale eingezogen ist, genauso wie der VfB Torgau. Spielkleidung und Sportgeräte will der anschaffen und ein Trainingslager finanzieren. Geschafft ins Finale hat es schließlich noch der Kultur- und Freizeitverein Probsthain – rund um das Vereinsgebäude am Bahnteich gibt es viel zu tun! Alle sechs Finalisten stellt die TZ in Kürze ausführlich mit ihren Projekten vor. Der Termin für das Telefonvoting zur endgültigen Verteilung der 12 000 Euro aus dem PS-Zweckertrag wird noch bekannt gegeben.