Die Freizeitseite vom 11. August als Download

Freitag, 11. August 2017

Von unserem Redakteur

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Die Celtic Rhythms of Ireland präsentieren am 20. November ihre neue Irish Dance Show in der Stadthalle Oschatz. TZ verlost dafür 5 x 2 Freikarten.

– Die neue Sonderausstellung über das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment wird am 19. August im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum eröffnet.

– Für den nächstes Gitarrenkurs in der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ gibt es noch freie Plätze.

WE-Tipps: endless Summer im Torgauer Entenfang, Dorffeste in Staupitz, Probsthain und Dahlenberg