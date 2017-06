Die Freizeitseite vom 16. Juni als Download

Donnerstag, 15. Juni 2017

Von unserem Redakteur

Auf der aktuellen Freizeitseite lesen Sie:

– Die Manfred Mann`s Earth Band spielt am Samstagabend Open Air in der Kulturbastion. TZ verlost 3 Freikarten.

– Die Leipziger Pfeffermüller gastierten mit ihrem Programm „D`saster“ am Sonntagnachmittag an die Mühle „Ebbecke“.

– Ausflugstipp zum 16. Trabi-Treffen am 17. Juni im anhaltinischen Mügeln bei Jessen.

WE-Tipps: Countryfest und Tag der offenen bei der FFW in Beilrode, Lindenblütenfest in Elsnig, Schützenfest in Schildau, Orgelkonzerte