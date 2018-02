Die Freizeitseite vom 2. Februar als Download

Freitag, 2. Februar 2018

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Wer das „Dschungelbuch“ als Musical live erleben möchte, hat am 10. Februar in Riesa die Möglichkeit dazu. TZ verlost 2 x 2 Freikarten an die Leser.

– Im Februar können die Kids im Torgauer Aquavita zu einem Vorzugspreis Saunen und dazu das Bad umsonst benutzen.

– Mit Jörg Hertel lässt sich am Sonntag ab 17 Uhr im Kulturhaus ein visueller Ausflug in die Karibik machen.

WE-Tipps